縱橫歡場30年因「護國舞小姐」聞名全台！從「金芭黎」爬梳高雄娛樂史

金芭黎預計於2026年1月租約到期後歇業，從此高雄娛樂界再少一塊拼圖。（圖／翻攝畫面）

高雄苓雅區老牌「金芭黎大舞廳」過去在新冠疫情期間，因一名舞小姐勇於舉報酒客從染疫未戴口罩，被民眾稱為「護國舞小姐」，但如今也因地主不再續租，預計於2026年歇業，旗下200名舞小姐將改駐「大羅馬」與「大世界」，生計暫時不受影響。

爬梳金芭黎大舞廳的發家史，就在高雄舞廳百家爭鳴的1990年代，當時由娛樂界女強人，被稱為「婉君」蔡小姐與好姊妹、多名股東合組，在現今的中山二路、四維路口先以「金蒂」舞廳為名，後來高雄名人「A伯」李約伯成為該舞廳大股東，後續歷經股東改組後，決議將「金蒂」改為「金巴黎」，2009又一次股東改組後，定名為如今的「金芭黎」。

金芭黎目前200多名舞小姐，後續將由大班帶往其他2家舞廳業者，生計暫不受影響。（圖／翻攝畫面）

但後來歷經大環境的改變，使得舞廳娛樂業也逐漸式微，早年的雪莉、瑞城、金儷鳳、皇后也逐漸退出市場，目前也就剩下金芭黎、大帝國、華納等3家舞廳，但八大行業如果夜夜平安，警方自然也不會太過關注；就在近10年來，這3家業者陸續發生過治安事件，使得華納後來改名「大世界」、大帝國改名「大羅馬」；另金芭黎則在2020年新冠疫情爆發前夕，一名舞小姐勇敢舉報台商染疫未戴口罩，使得市政府大動作進行疫調，有效阻止疫情擴大，因此也被譽為「護國舞小姐」，但金芭黎後來也因八大行業禁令而被迫停業半年。



而這次的停業也讓舞廳蒙受重大損失，其中就有股東想退出；此外，金芭黎現址原本是一處貨運車場、地主為高雄某家族，後來經整合後，中間人先承租下來，再轉租給舞廳經營，但也由於半年的停業期間，每個月仍要繳上百萬租金，因此有股東在2年前就萌生退意，後續再轉為短期租約經營。



據悉，由於地主不想再續租，股東也認為顧客轉去大羅馬、大世界可能還容易些，最後才決定明年1月歇業，30多年的老牌舞廳也即將走入歷史，不過旗下200多名小姐將由大班無痛銜接前往另外2家舞廳，生計上暫時不受影響。





