縱火刺青店燒死老闆夫婦 凶徒無期徒刑定讞

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

屏東市民享路的一間刺青店112年10月29日發生火警，造成刺青店老闆夫婦死亡，縱火的許濸雄，經屏東地院一審依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，高雄高分院駁回上訴；最高法院日前駁回許濸雄的上訴，維持無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

這起發生在112年10月29日清晨4時31分的惡火，刺青店黃姓老闆夫婦住在刺青店民宅樓上，火警造成28歲陳姓老闆娘送醫不治、30歲黃姓老闆重傷，之後也傷重不治。警消從監視器影像發現，一名全身暗色衣著的男子，走到刺青店前，在店前停留約40秒，疑似潑灑汽油，接著店前火苗突然竄出，男子則逃離現場。

檢警拘提縱火男子許濸雄到案，屏東地檢署並依殺人罪將許起訴。許男在屏院國民法官法庭審理時辯稱，他不知道本案刺青工作室有人居住，只是想教訓黃姓老闆而燒機車，沒有想到會燒到房子；他當時躁鬱症發病。

不過，屏東地院國民法官法庭認定，許濸雄放火行為時具放火燒燬住宅之直接故意，對黃姓老闆死亡有直接故意，老闆娘方死亡有間接故意，甚至在看守所與其父母面會交談時都表達黃姓老闆惹到他，死亡恰符合其意，但對於老闆娘的死亡結果，卻曾表示認為無辜、有意致歉。國民法官因此判處許濸雄無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴二審，高雄高分院判決駁回，最高法院日前駁回許的上訴，全案定讞。

至於民事部分，屏東地院民事庭於去年6月9日判決許濸雄應賠償黃姓老闆雙親共1173萬3655元。由於被告沒有上訴而定讞。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

