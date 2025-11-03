縱火報復房東家！ 廂型車堵逃生路 屋內母女受困雙亡

台中市 / 綜合報導

台中烏日區鐵皮屋民宅深夜發生火災，受困在2樓的母女送醫，傷重不治，警消勘查火場發現，事發前一輛廂型車倒車衝撞鐵皮屋大門，阻斷母女的逃生通路，車上甚至有小型的瓦斯桶，懷疑是縱火案，警方調閱監視器查出，涉案的許姓男子，是屋主20多年的租客，疑似偷竊屋主17歲孫女的貼身衣物，被告性騷擾，許姓男子疑似心生不滿縱火，害得母女倆枉送性命，警方依殺人、公共危險罪將他移送法辦。

銀色廂型車在巷子裡倒車，接著撞上鐵皮屋大門，房子瞬間起火燃燒，住在鐵皮屋二樓的母女2人，被救出的時候，都已經沒有生命跡象，消防員說：「先上車。」警方調閱監視器發現，住在起火鐵皮屋旁的租客，許姓男子疑似縱火，犯案後他離開現場，邊走邊脫手套，不慌不忙的模樣。

記者黃種瀛說：「嫌犯縱火之後，跳過排水溝，順著隔壁工廠，圍牆的鐵皮圍欄逃逸，從這條小路，順著圍欄逃出去。」許姓男子走到外圍人行道，完全沒有犯下重案驚慌失措的樣子，記者黃種瀛說：「旁邊工廠的監視器，清楚拍到嫌犯逃走的身影，但是他完全不知道自己，已經被掌握，還好整以暇的，慢慢往外頭走出去。」

火警發生在今（3）日凌晨2點多，台中烏日區五光路兩層樓的鐵皮屋民宅起火，住在二樓的事屋主的媳婦以及17歲的孫女，母女倆因為鐵窗阻擋無法逃生，送醫後陸續宣告不治，死者兒子說：「媽媽現在不好，我們要去醫院了。」

平常屋主跟大兒子住在起火的鐵皮屋隔壁，而租客許姓男子則是住在另一邊。消防隊清理火場，從許男縱火的的廂型車內找到小型瓦斯桶，而附近好幾支監視器的線路，事先都被他剪斷，明顯預謀犯案。

台中市烏日警分局副分局長洪明強說：「(許男)跟原屋主有產生一些糾紛，甚至於有時候騷擾原屋主，雙方都有互相提告訴。」許姓男子縱火時還把廂型車擋住鐵皮大門口，阻斷逃生，警方依殺人罪公共危險罪將他移送法辦。

家屬透露，不幸喪生的屋主媳婦，接連生3個兒子，好不容易生下第4個是女兒，全家都非常開心是家中掌上明珠，屋主兒子說：「攝影機有錄到，他(許男)偷他女兒的內褲，所以有到警察局去報案，說有性騷擾的這個動作，有這個動作，也覺得他這個人不能住在隔壁，所以有強制要求他搬走。」

屋主怎麼也沒想到，租客偷孫女的貼身衣物，他們不想再把房子租給他，竟然會引來報復，母女無辜雙亡。

