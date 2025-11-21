縱火害死女室友！壯男穿女裝自首 殺人罪判8年

新北地方法院今日針對去年10月發生的租屋處縱火案做出判決，25歲曾姓男子被依殺人罪判處8年有期徒刑，全案可上訴。

根據判決書內容，曾男於去年10月2日凌晨近3時，在新莊區租屋處4樓套房內，使用打火機點燃房內窗簾，火勢迅速延燒至木門等物品，現場冒出大量濃煙。警消接獲通報後緊急疏散同層4間套房共14名住戶，但32歲吳姓女子因一氧化碳中毒與吸入性灼傷，送醫後宣告不治，吳女男友亦嚴重嗆傷。

曾男縱火後隨即逃離現場，身材壯碩的他穿上格子短裙等女裝，攔下路過騎士載他前往派出所自首。到案時，曾男向警方表示是因精神疾病發作，想用點火驅趕耳邊謾罵聲，並拜託警消協助尋找他的貓，對於是否造成人員傷亡則未表關心。

法院審理查明，曾男在前年12月即有縱火前科，當時在租屋處用卡式瓦斯爐燒衛生紙，被判刑2個月得易科罰金。本次案發套房空間狹小且堆放大量衣物雜物，曾男明知深夜縱火極易造成人員傷亡，卻僅拍門按鈴，未確認室友是否醒來即自行逃生。

新北地檢署原以過失致死罪嫌起訴，但承審法官認為曾男行為已構成不確定故意，變更起訴法條為殺人罪，並選任國民法官參審。精神鑑定顯示曾男智力略低於一般水準，但仍具備辨識能力，且再犯風險不低。

法院最終認定，曾男同時觸犯殺人既遂、殺人未遂及放火燒燬現供人使用住宅未遂等罪，從重依殺人罪論處。考量曾男符合自首減刑要件，且曾按門鈴使鄰居及時報警，判處有期徒刑8年。曾男自到案後持續羈押至今。

