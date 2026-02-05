縱火恐嚇、開車衝撞房東與室友 台灣背包客遭澳洲判刑6年2月

赴澳打工度假的台灣背包客洪采薇（音譯，Tsai-Wei Hung），因犯下4項縱火罪及勒索、入室竊盜、危險駕駛等一系列暴力報復行動，4日遭墨爾本法院判處6年2個月有期徒刑、罰款1000澳幣，以及吊銷及取消駕照2年。

審理此案的法官格溫（Carolene Gwynn）形容洪女，「對受害者的敵意不僅明顯存在，憤怒更像是不斷翻湧、逐漸惡化，因此展開一場令人恐懼的報復行動。」

澳媒指出，洪采薇是在2022年前往澳洲打工度假，隨後於2023年12月搬至墨爾本，並與3位室友在當地克萊德北（Clyde North）合租一棟房子，但彼此相處不愉快。

2024年3月，房東出面要求洪采薇搬離，洪女因此產生不滿，除朝車庫扔擲雞蛋外，還駕車衝向房東與其中一名室友，直到距離2人僅1公尺處才急煞，隨後洪女轉向衝撞車庫，並在損壞捲門及車庫內的3輛車後逃逸。

隔日凌晨洪女再從已被撞壞的車庫潛入，並破壞仍停在車庫內的車輛，導致其中2輛車報廢。洪女事後則向警方供稱，此舉「只是想嚇嚇他們。」

相隔3個月後，洪女於6月10日再度回到該地發起報復行動，她在前租屋處前門縱火燒毀2車，並向房東勒索3萬澳幣（約新台幣66萬元）。

隔日租戶與房東一家共7人雖馬上搬到張姓房東位於伯威克的另一住處躲避，但6月12日清晨，洪女又出現在伯威克的房子外，並在以中文大喊「去死」後動手縱火，所幸現場地面為混凝土，火勢很快便自行熄滅，無人受傷。

《坎培拉日報》報導提及，受害者形容洪采薇是「來自地獄的室友」；而在宣判過程中，洪女還因情緒激動導致庭訊一度暫停。

澳洲公廣集團SBS指出，洪女被捕至今已被羈押約600天，這段時間將計入刑期，相當於已服刑1年7個月；根據判決內容，洪采薇至少需服刑4年後，才有資格申請假釋。