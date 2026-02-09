縱火燒死刺青店「害2死」 恐怖男開庭怒嗆「殺光全家」無期定讞

最高法院今日宣判屏東刺青店縱火案，判處兇手無期徒刑定讞。資料照，李政龍攝



屏東縣一名19歲的許姓男子，3年前跑到屏東市民享路一間刺青店工作室蓄意縱火，以致黃姓老闆、其妻黃女喪命，許男被逮捕後態度強硬，狠嗆「殺死他們有何錯？」、「出獄要殺光全家」等驚世言論，無悔改之意，一、二審判處許男無期徒刑、終身褫奪公權，案件上訴三審，最高法院今（9日）駁回，全案定讞。

許男犯案前，曾數度到民享路某刺青店刺青，2023年10月27日，因為沒有事先預約、通知逕自進店中，許男被老闆黃男請出去，兩人為此發生衝突。

廣告 廣告

2日後，許男先去加油站買95無鉛汽油，再到五金行買火柴盒，便跑到刺青店縱火。此事造成黃姓老闆與妻子重傷，妻子隔日逝世，黃男8天後宣告不治。

案發後警方循線逮人，許男辯稱自己只是想給對方教訓，無意殺人，且自己有憂鬱症，情緒不穩，不過，檢方已殺人罪等罪嫌將之起訴，偵查期間收押。

根據判決書，許男在羈押期間，曾對父母表示自己是無辜的，承認自己犯錯，但他也曾透露「我殺死他們有何錯？」，開庭時更直接對死者家屬嗆聲「出獄要殺光全家」，態度強硬毫無悔意。

2024年11月15日屏東地院一審宣判，依殺人罪判處許男無期徒刑，終身褫奪公權；對此，許男不符與檢方不服，各提上訴，二審高雄分院2025年10月14日駁回，維持原判決。

案件又上訴最高法院，認為一、二審判決沒有違背法令，量刑妥適，今日上午宣告駁回，全案定讞。

更多太報報導

水深僅10公分！新竹男離奇身亡 陳屍空軍基地旁水溝

新北績優警約砲9男網友 「校園激戰謎片PO網」 涉妨害風化起訴

家扶姊弟換衣夢差點碎！提貨券被撿走 涉案阿嬤愧疚：不知這麼嚴重