縱火燒死屏東刺青店夫婦 男子判無期徒刑定讞

屏東20歲男子許濸雄在民國112年因與刺青店為預約起爭執，竟縱火燒刺青店造成老闆黃姓夫婦死亡，收押在看守所還揚言「出獄要殺他全家、殺警察」；屏東地院國民法庭依殺人等罪將許判處無期徒刑，死者家屬上訴求判死刑，高等法院高雄分院維持原判，最高法院日前駁回檢、辯上訴，全案定讞。

屏東20歲男子許濸雄（圖中）在民國112年因與刺青店為預約起爭執，竟縱火燒刺青店造成老闆黃姓夫婦死亡。判處無期徒刑定讞。（資料照／警方提供）

根據屏東地檢署起訴指出，許濸雄委託黃姓老闆刺青，曾3度前往工作室進行紋身，112年10月27日未事先預約便前往工作室，黃姓老闆請許男離去，雙方發生口角。同年10月29日清晨，許男對工作室外2輛重機潑灑汽油，並以火柴點燃離開現場，火勢瞬間延燒至工作室，黃姓老闆及妻子送醫雙雙不治。



屏檢於113年3月依殺人等罪嫌起訴許濸雄，這也是屏東縣首件進入國民法官審理的案件，一審屏東地方法院依殺人罪判處許男無期徒刑、褫奪公權終身。受害者家屬獲悉後聲明，「期待的是死刑，但是卻不如預期，實在太輕了」。審理期間，許濸雄羈押時會客錄音檔就曾說「出獄後要殺全家，要殺光出庭作證的證人」，擔心日後要過著恐懼生活。



全案經上訴二審，由台灣高等法院高雄分院審理，合議庭認為原審量刑並無不妥，114年10月間駁回上訴，維持原審無期徒刑判決。檢察官不服判決結果提起上訴，最高法院審理後認為，判決並未違背法令，本月4日駁回上訴，全案確定。