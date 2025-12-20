縱火畫面曝！張文北車犯案前 三度火燒車

預謀犯案，鎖定中山區縱火，疑分散警消注意力。（圖／TVBS）

北捷恐攻嫌犯張文，在犯案前接連在中山區騎車閒晃，提著汽油尋找下手目標，短短十分鐘製造三起縱火案，燒毀五車及店家，如今監視器畫面曝光，一連串行動精心策畫似乎就在分散警消注意力。

監視畫面曝光，張文的犯案手法相當明確。他直接走到車輛旁蹲下，隨即引發火光，迅速離開現場。受害店家黃老闆表示，張文從進入到點火離開，整個過程僅約2至3分鐘，而店家與縱火者素不相識，不明白為何成為攻擊目標。這場大火燒毀了一台汽車和兩台機車，店內所有生財器具包括冰箱、冷氣等全部付之一炬。黃老闆指出，他的店面是一間溫體牛肉專賣店，才剛裝潢完成一年多，如今全部焦黑一片，完全看不出原本樣貌。

屋主表示，這棟建築已經購買約11年，這是第一次遇到如此嚴重的事件，目前幾乎所有店面都被燒毀。在北車犯案前，張文已經在中山區停車場接連縱火。從下午3點46分開始，他先到林森北路停車場放火，隨後繼續尋找目標，不到3分鐘就燒毀了一輛絕版哈雷重機。受害車主王先生表示，這輛哈雷883重機是他買了半年的愛車，市面上已經沒有新車可買，他非常喜愛這輛車。王先生說，他為了圓夢存錢買下這輛價值50萬元的重機，騎了半年就被燒毀，更糟的是他沒有投保火險或意外險，因此打算向縱火者家屬求償。

張文得逞後又前往長安東路停車場旁，對住家車輛下手，火勢延燒至隔壁店家。這三起案件發生時間僅相差15分鐘。隨後，他返回自己的租屋處並在房內點火。這一連串行動看起來像是故意製造混亂，分散警消的注意力。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

