縱火疑雲！雙合市場火警 住戶：人放火跑了

雙合市場巷子發生火警，波及約19戶，屋子幾乎燒成灰燼。（圖／TVBS）

萬華區在同一天內發生兩起火警事件，引起民眾關注與擔憂。第一起火警發生在萬大路187巷四樓公寓，第二起則在僅距130公尺、步行2分鐘的雙和市場巷內，兩起火警相隔僅約兩小時。這種短時間內在相近地點接連發生的火災情形，讓附近居民質疑是否有關聯性，也使事件真相蒙上一層疑雲。

27日傍晚五點多，萬大路187巷的四樓公寓竄出火舌，消防單位迅速趕到現場處理。令人意外的是，兩小時後，距離第一起火警地點僅約130公尺、步行只需2分鐘的雙和市場巷內，又發生了三級火警，大火再次竄出，讓附近居民感到不安與疑惑。

面對這兩起火警，有住戶表示，第一起火警很單純，只是電線走火，而且只有角落那邊起火，當時屋主不在家。他進一步解釋，第一起火警發生在五點多，而雙和市場的火警則是七點多，兩者發生時間不同。

雖然有住戶提出了自己的看法，但大多數居民不敢貿然斷定這兩起火警之間是否有關聯。他們認為第一起火警可能是意外，但對於第二起火警是否為人為縱火，則需要等待火災調查確定起火位置後，才能進一步釐清。

一晚之間，雙和市場周圍接連發生兩起火警，真相究竟為何，目前仍有待調查。這連續的火災事件讓當地居民感到不安，也為整個社區帶來了安全隱憂。

