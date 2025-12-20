縱火監視器曝光！ 嫌犯休旅車旁點火後 騎機車逃逸

台北市 / 綜合報導

台北車站及捷運中山站昨(19)日傍晚相繼發生無差別攻擊案件，嫌犯張文相當狡猾，早在下午3點多就開始在中山區3度縱火，而且還多次變換交通方式和衣著。事實上，他在公園路租屋處縱火時，警消有破門滅火，如果當時早點發現屋內有煙霧彈空盒等不尋常的異狀，或許就能即時阻止悲劇發生。

大輛警車消防車趕赴現場，台北市昨(19)日爆出驚人無差別攻擊，嫌犯張文早在犯案前，跑到多處縱火，男子頭戴安全帽，在黑色休旅車旁鬼鬼祟祟，現場還不斷傳出瓶罐的碰撞聲，沒過多久車子就開始起火，多輛汽機車付之一炬，警方迅速以車牌鎖定對象，查出車主就是張文還有通緝在身，大動作南下到他桃園戶籍地逮人，沒想到張文早已搬家撲了空。

而他相當狡猾變裝設斷點，下午中山區三度縱火，穿著米色外套，犯案後脫掉，改騎單車回租屋處換灰色雨衣，在租屋處縱火後再步行至北車扔煙霧彈，結束後走回誠品附近的旅館，穿回外套跑到中山站2次犯案，最後在誠品頂樓脫外套.裝備墜樓，全程5次變裝。

行政院長卓榮泰說：「(誠品)南西店中山站第2次的事件，要找出，我們可以在更快時間內做出，遏止的處置的時候。」警方後續在張文租屋處，發現擺滿大量汽油彈，要是當時發生住宅火警，警消破門搜索提早發現，或許就能阻止悲劇發生。

