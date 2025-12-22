縱火還帶西瓜刀作勢砍人 49歲男遭噴辣水壓制

這兩天不少人因持刀被逮捕。（圖／東森新聞）





這兩天不少人因持刀被逮捕，高雄一名49歲陳姓男子和朋友發生糾紛後情緒不穩，先在人行道縱火燒雜物，後蘭再騎車折返回來縱，帶著一把西瓜刀，作勢要砍人，還好被民眾和警消合力壓制。

警消人員：「你刀子先放著。」

男子被壓制在地，不斷大喊。

帶刀男子：「給我水，用水給我。」

就在男子被壓制前，他騎車來到縱火的地點，腳踏板上放一把刀，消防和民眾發現趕緊後退，有人趁機把刀子拿起，往旁邊丟，女警過去噴辣椒水，一群人再合力壓制男子，男子被壓制在地上。

這是發生在下午三點多，高雄壽山街，男子在人行道燃燒物品，警消獲報立刻到場制止，火勢沒有蔓延，不過這名男子離開後又騎車會到縱火地點，還帶著刀械。

高雄市消防局鼓山分隊小隊長楊家昌：「機車腳踏板有一把西瓜刀，情緒比較激動一點，作勢作勢想要攻擊我們。」

還有沒有其他人受傷，警方根據社維法還有刑法公共危險罪移送高雄地檢署，並建請羈押。

