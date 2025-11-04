縱火釀2死「曾因行車糾紛持棍恐嚇」…鄰曝嫌：會拿鐮刀在社區閒晃

社會中心／台中報導

許男先將車輛倒車撞入母女住處大門，意圖阻斷逃生路線後縱火，但睡在2樓的母女因窗戶是鐵窗，1樓大門又被車輛封死，2人受困火場內雙雙離世。（圖／翻攝畫面）

台中烏日區五光路上一棟二層樓鐵皮民宅3日凌晨2時許發生一起縱火案件，一對母女受困屋內，被救出時已無生命跡象，緊急送醫搶救雙雙宣告不治；檢警訊後聲請羈押許男。據了解，許男曾涉竊盜與妨害自由案件，6年前也因行車糾紛，拿出伸縮警棍恐嚇；此外，他和房東一家也有多起官司糾紛，如今更縱火鬧出人命。

許男疑似不滿房東續租房子給他，於3日凌晨先將車輛倒車撞入母女住處大門，意圖阻斷逃生路線後縱火，但睡在2樓的母女因窗戶是鐵窗，1樓大門又被車輛封死，2人受困火場內雙雙離世。事後，警方調閱火場附近監視器釐清許男逃逸方向，並於環東路一帶逮獲許男。

廣告 廣告

檢察官偵訊後，認定許姓被告涉犯刑法第173條第3項、第1項放火燒燬現供人使用之住宅未遂、第271條第1項殺人等罪之嫌1 疑重大，所犯均屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認其有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，且有事實足認為有反覆實行同一放火罪之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之必要，訊後向臺灣臺中地方法院聲請羈押禁見。

根據《聯合新聞網》報導，許男6年前開車行經台中市西區五權路、林森路，在右轉車道時，因車道使用問題，與張姓車主發生行車糾紛，當下許男情緒失控，除了一路開車追趕張男車輛，還邊開車拿出用黑色安全套包裹的伸縮警棍恐嚇張男。

報導指出，張男事後因心生恐懼向警方提告，而許男到案後雖坦承，確實拿出伸縮警棍，但他聲稱這是為了自保，之後被依恐嚇罪起訴。法院審理時，許男賠償被害人3萬元，並向法官強調，自己情緒不穩且有就醫紀錄，加上本身不經濟不好，又有中風的母親要撫養，希望能獲得輕判；法官審酌後，判他拘役20天，緩刑2年。

據報導，縱火案發生後，附近鄰居透露，許男承租五光路租處超過20年，平日在社區不僅言行怪異，還曾拿鐮刀閒晃，早讓周遭住戶相當擔心、害怕；鄰居也表示，許男也曾騷擾死者女兒、偷內褲等，導致許男和房東一家至少有5起刑事強制罪等司法案互訴案，如今甚至縱火導致2人慘死。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

倒車撞門斷生路線後縱火釀2死…嫌被逮辯：與癌妻被逼搬家

信義雙屍命案「創投CEO竟是買毒大戶」藥頭3人交保

持刀割頸前女友拒捕墜樓亡…母悲慟曝案發前最後通話：毫無異狀

揮刀殺前女友拒捕墜樓亡…2因重創從「陽光軍人、鏟子超人」變恐怖情人

