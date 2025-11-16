縱火？彰化集合宅機車起火斷逃生路 17人嗆傷送醫

彰化的一棟集合住宅傳出火警。（圖／東森新聞）





彰化的一棟集合住宅傳出火警。機車不明原因起火燃燒，住戶都在睡夢中驚醒，但唯一的出入口被火舌阻攔，濃煙又不斷向上竄，造成17人受困，消防出動52人前往搶救，住戶被濃煙嗆傷，還好送醫後沒有生命危險。但有住戶說，在起火之前有聽到有人吵架，至於是自燃或遭縱火，還要再釐清。

民宅一樓陷入火海，火勢相當猛烈，滾滾濃煙又向上直竄，民眾受困在樓上，只好打開窗戶。

消防隊員：「二樓的民眾，那個窗戶先關起來。」

火焰幾乎堵住了逃生出口，就連消防隊員也難以接近，只能先布水線，許多民眾睡夢中驚醒，消防局立刻啟動大量傷病患機制，救護車也火速衝到現場，就看到濃煙不斷竄出。

住戶vs．記者：「應該是別人引火的樣子，聽到有人吵架，（大概幾點）差不多3點多，吵完架差不多10多分起火，有聲音啊有一點轟轟的聲音，就下來就看到有煙就趕快出來。」

火警發生在16日凌晨3點多，彰化市中華西路的一間集合住宅，停在1樓入口處的機車突然冒煙起火，民眾看到趕快衝出來，警方也迅速趕往現場，火勢迅速向上蔓延，當時住戶都驚醒，只好躲在家中等待救援，在消防人員指引之下，大家趕快關窗，消防隊員也趕緊切開鐵捲門進行救援，但由於吸入濃煙，住戶都有輕微嗆傷，消防隊從2345樓分別救出住戶，還啟動大量傷患機制，一共17人送醫，其中最小的女嬰才11個月大，還好火勢在1個小時內撲滅，傷患送醫後也沒有生命危險。

彰化分隊分隊長楊師融：「我們初步到現場是，燃燒的地方有停放機車，後續火勢撲滅之後，現場燃燒的機車大概3部，然後有延燒到旁邊一樓的住戶。」

火調人員在16日上午，也重回現場調查，發現在入口處，有三輛機車被燒毀，其中一台更是燒到只剩下骨架，初估現場財損大約5萬元，建物損失大約1萬元，不過起火原因，究竟是機車自燃，或是有人為縱火的可能，還要再調查釐清。

