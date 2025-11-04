縱管處推出 不趕行程的部落體驗

部落搗麻糬體驗是最受遊客歡迎的項目。(縱管處提供)

縱管處部落觀光品牌「縱谷原遊會」除了「部落食樂園」、「餐桌上的部落旅行」等膾炙人口的系列活動外，自二０二五年四月首次推出「日日拾光」品牌區域串聯創新遊程，邀請媒體及散客參與踩線，並透過三天二夜放慢步調、融入部落日常的體驗模式廣受好評。

縱管處四日表示，重新思考旅行的意義，與在地人事物建立連結，從不同角度感受花東土地的溫度，行程中串聯了玉里、瑞穗地區的四個品牌夥伴來自卓溪的嗡嗡私廚、達娜分享文化、花子好食，以及瑞穗的舞賽檸檬，期待共同打造一場從味覺、手作到生活步調皆完整交織的旅行體驗。

縱管處指出，新上架的三條「日日拾光」遊程路線，共同的亮點包含帶大家騎乘電輔車輕快駛入清水部落，沿途由返鄉青年們領路，細說部落歷史脈絡與族群遷徙足跡。

來到中正部落，感受布農族與自然共生的智慧；再走入迪娜的菜園，接觸油芒、小米、紅藜、玉米、地瓜、芋頭等多種不同的部落日常作物，認識布農族婦女辛勤且充滿智慧、順應自然的傳統農耕方式。

感受人與人、人與土地間的情感交流，最後在「嗡嗡私廚」的布農料理教室中，從部落狩獵、肉食傳統，到特色食材「布農豆豆」的故事與品嚐，用五感品味主廚「嗡嗡」的無菜單料理，聆聽Sinkan的土地記憶。

縱管處強調，半日遊還附加部落搗麻糬體驗；一日遊則包含中餐，享用在地食材的布農豆豆餐盒，以及當地特色的茶席體驗，晚餐則在嗡嗡私廚享用無菜單料理；二日遊則再添加當地市場採買、料理教室等部落日常體驗，讓遊玩內容更加豐沛。

縱管處指出，遊程已上架並將販售至一一五年四月三十日，每條遊程滿八人即可成團，每團上限十五人，誠摯歡迎想深度探訪在地的旅人、或喜愛抽空獨旅的朋友報名參加哦！