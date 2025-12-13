縱谷好米展售市集 食農教育互動體驗好魅力

記者李佩玲／臺北報導

由農業部農糧署輔導臺東縣池上鄉農會推出的「來去臺東，穗稻飽」縱谷好米展售市集，今（13）日起一連2天在臺北希望廣場登場，現場除集結今年臺灣稻米達人選拔獲獎的臺東好米，還規劃豆皮芋香飯捲DIY及稻草捶打棒DIY等食農教育互動式體驗活動，讓消費者透過動手做、親身學，增進米食知識，感受臺東好米魅力。

農糧署表示，臺東縣是國內重要優質稻米產區之一，今年臺東縣水稻農友在水稻界年度最重要的評選盛會「臺灣稻米達人選拔」賽事中獲得優異成績，其中，非香米組由黃銘雀榮獲金牌（臺稉2號）、吳聲保榮獲銅牌（臺南16號）；香米組由羅偉壽（高雄147號）奪下銀牌、邱煥森（高雄147號）抱回銅牌及阮玉池（高雄147號）、唐金滿（高雄147號）各獲頒佳作。

為期2天的縱谷好米展售市集也規劃豆皮芋香飯捲DIY及稻草捶打棒DIY等食農教育互動式體驗活動。其中，豆皮芋香飯捲DIY用臺東香Q好米，搭配在地國產食材，讓大人和小孩一起動手，把簡單的米飯變成創意爆棚的美味飯捲；稻草捶打棒DIY則是帶領民眾親手編織傳統小工具，感受稻草清新療癒的芬芳氣息，透過這些好玩又好吃的DIY體驗，讓大小朋友都能輕鬆晉升為稻米小達人，有興趣的民眾，千萬別錯過。

另外，為讓消費者更直接感受臺東文化與農業創新的結合，活動也邀集了臺東縣內榮獲「精饌米獎」的優秀米糧業者、創新米食商家及稻米產地農會，規劃多個攤位進行展售活動，農糧署表示，未來將持續攜手各地方農會，以創新有趣的活動形式，讓更多民眾親身體驗國產米的安全、美味與營養價值，並實質幫助在地農民，增強產地品牌的市場競爭力。

農糧署攜手臺東縣池上鄉農會推出「來去臺東，穗稻飽」縱谷好米展售市集。（記者李佩玲攝）

活動現場集結多款臺東好米，供消費者選擇。（記者李佩玲攝）

豆皮芋香飯捲DIY等食農教育互動體驗活動，讓消費者動手做、親身學，感受臺東好米魅力。（記者李佩玲攝）