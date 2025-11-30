縱谷客韻季 敬天惜地慶豐收

二○二五縱谷客韻季系列活動最終場「敬天惜地慶豐收」，在鳳林鎮鎮民廣場熱鬧登場，吸引許多鄉親及遊客共同參與。活動以客家傳統祭典為核心，象徵客家族群在歲末年終，為一整年辛勤的農事畫下圓滿句點，並祈求來年風調雨順、五穀豐收，現場氣氛熱烈溫馨，活動內容多元豐富，成功展現花蓮客庄獨特的人文風情與節慶魅力（見圖）。

縣長徐榛蔚相當著重花蓮客庄發展，客家是花蓮多元文化圖像中不可或缺重要元素，縣府近年持續推動客家語言、信仰、飲食與藝術等面向的保存與創新，盼透過系列活動，讓更多民眾走進客庄、了解客家，也讓客家成為帶動地方發展的重要力量。

客家事務處處長潘乾鑑表示，今年「縱谷客韻季」自五月啟動，於縣內北、中、南客庄鄉鎮，共辦理六場，規劃藝文展演、在地祭典、市集、親子體驗、文化推廣等多元內容，帶領鄉親從不同角度感受花蓮客家文化的深度與廣度。透過活動讓客家不僅停留在記憶與書本，更真實在地呈現在生活場域中，也成功帶動地方觀光人潮與周邊產業發展。

本次「敬天惜地慶豐收」活動由鳳林鎮在地社團與學校、花縣客屬會各分會及花蓮縣客家文化研究推展協會帶來創意進場表演，從服飾造型到隊形編排，都融入客家意象與地方故事。