縱谷客韻季 鳳林鎮民廣場鬥鬧熱

花蓮縣政府主辦的「二○二五縱谷客韻季系列活動」，今年最終場「敬天惜地慶豐收」將於十一月二十九日（六）在鳳林鎮鎮民廣場熱鬧登場。

活動以客家傳統祭典為核心，象徵客家族群在歲末年終為一整年農事畫下圓滿句點，並祈求來年風調雨順、五穀豐收；今年特別安排多元表演與精采節目，邀請鄉親一同感受客家信仰與文化內涵。客家文化是縣內多元文化圖像中不可或缺的一塊，縱谷客韻季系列活動的推動，有助於深化在地文化底蘊、提升客家文化保存與傳承的能量，透過藝文活動帶動地方觀光。

客家事務處處長潘乾鑑表示，今年縱谷客韻季共規劃六場次活動，而「敬天惜地慶豐收」為系列的最終場，透過在地社團參與和豐富表演節目，並串連觀光、社區文化及客家產業，完整呈現花蓮客庄風貌與文化特色，也期待藉由這場歲末慶典，讓更多鄉親看見客家的獨特魅力。

活動邀請花蓮各社團與學校帶來創意進場表演，透過踩街方式呈現歲末收冬的氛圍，並安排身聲劇場《希望之翼》、舞動人生舞蹈團、後山劇坊、彩虹舞蹈團及客家藝文團隊輪番演出，帶來戲劇、舞蹈與音樂等多元形式的表演。除舞台節目外，活動當日還會將「二○二五縱谷客韻季系列活動」六場次發放的摸彩?一次抽出，獎品包含電動滑板車、各式家電及精美禮品等多項大獎，讓參與民眾有機會滿載而歸，為今年的縱谷客韻季畫下最熱鬧、最幸福的句點。

「敬天惜地慶豐收」活動免費入場，現場並規劃有客家創意市集等豐富活動內容，兼具節慶氛圍與文化深度，適合親子同遊、闔家共樂。花蓮縣政府邀請全國鄉親相約做伙來鳳林鬥鬧熱，一起用行動支持客家文化。更多活動資訊請至「花蓮縱谷客韻季」粉絲專頁查詢https:／/pse.is/7h4xb4。