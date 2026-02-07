縱谷社福中心整合民間資源 全面守護臺東偏鄉家庭

臺東縣政府為落實社會安全網精神，設置四處區域型社會福利服務中心，提供「以家庭為中心、以社區為基礎」整合性服務，讓需要協助的家庭即時獲得支援。

農曆春節前夕，縱谷社福中心結合民間慈善單位與愛心人士，募集棉被、床墊、枕頭、防寒衣物、白米、麵條、沙拉油等物資，透過實物銀行送達有需要家庭，讓兒少與家庭安心過年（見圖）。

縱谷線區社福中心服務涵蓋延平鄉、鹿野鄉、關山鎮、海端鄉及池上鄉等鄉鎮，服務對象為遭逢家庭變故、經濟陷困境或有脆弱因子的家庭，提供社會福利諮詢、個案管理、急難救助、實物銀行（物資提供）、親職教育及社區資源連結等。中心持續深耕在地，透過公私協力整合各界力量，預防性介入與持續陪伴，協助家庭度過困境，建構穩固而溫暖的社會安全網。

此次服務的家庭，阿瑜（化名）家中共四名手足，父母因案入監服刑，照顧責任落在年邁且行動不便的祖母。家中另有一名重度身心障礙、長期臥床的叔叔需照料，僅仰賴老人年金與育兒津貼維生，長期入不敷出。阿瑜需分擔照顧弟妹責任，影響就學穩定性，時常面臨三餐不足與營養匱乏困境。

縱谷社福中心透過家庭需求評估與跨網絡合作，協助連結社會福利補助與民生物資，定期關懷訪視，使生活穩定。阿瑜表示，以前常常只有一點點菜，白飯也不夠，大家常肚子餓；現在有白米、麵條，弟弟妹妹能安心上學，感到很開心、很幸福。祖母哽咽表示，感謝縣府與縱谷社福中心協助，讓孩子穩定就學、餐餐溫飽。

台東縣政府表示，持續推動社會安全網，關注家庭成員的情感與心理需求。結合民間團體行動力，得以及早發現需求、即時提供協助，持續追蹤關懷，讓每個家庭感受到被看見、被支持。

社會處長陳淑蘭指出，社會安全網核心精神「及早發現、及時介入、持續陪伴」。透過社會處統籌、各區社福中心落實在地服務，結合民間資源，形成多層次且完整的網絡。將持續強化各中心專業量能，鼓勵更多民間力量投入，確保服務不中斷、關懷無縫接軌。呼籲民眾，若發現有人遭遇家庭暴力、性侵害、性剝削、性騷擾，或其他需要協助的家庭情境，撥打113保護專線，或透過「關懷E起來」平台：https://ecare.mohw.gov.tw 進行通報。

如有服務需求，洽詢各區社會福利服務中心：

※臺東市區社會福利服務中心

服務範圍．臺東市

地址．臺東市更生北路69號（兒少家庭福利館1樓）

電話．089-236511

※縱谷線區社會福利服務中心

服務範圍．關山鎮、池上鄉、海瑞鄉、鹿野鄉、延平鄉

地址．臺東縣關山鎮民權路61號

電話．089-814-177

※海岸線區社會福利服務中心

服務範圍．東河鄉、成功鎮、長濱鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉

地址．臺東縣成功鎮中華路6號

電話．089-850-995

※南迴線區社會福利服務中心

服務範圍．太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉、卑南鄉

地址．臺東縣大武鄉大武街21巷1號2樓

電話．089-790-139