縱谷社福中心集結民間愛心物資 溫暖守護臺東偏鄉脆弱家庭

臺東縣政府縱谷區社會福利服務中心

為落實社會安全網精神，臺東縣政府縱谷區社會福利服務中心於農曆春節前夕，整合民間慈善單位與愛心人士資源，募集棉被、床墊及各類民生物資，提供給延平、鹿野、關山、海端及池上等鄉鎮的弱勢家庭，縱谷社福中心表示，期盼透過實物銀行媒合，讓遭逢變故或經濟陷困的家庭可以即時獲得支援，確保偏鄉兒少與長輩都能安心過好年。

縱谷社福中心指出，目前服務對象以家庭變故或具備脆弱因子的家庭為主，提供包含個案管理、急難救助及親職教育等多元服務，以個案阿瑜（化名）為例，其父母因案入監，家中4名手足僅靠年邁祖母與津貼支撐，還要照顧重度身障的叔叔，社福中心介入後，不僅連結補助也穩定提供白米麵條等物資，讓原本3餐不繼的孩子能填飽肚子並穩定就學。

社會處長陳淑蘭強調，社會安全網的核心在於及早發現與持續陪伴，目前全縣設有4處區域型社福中心，期盼透過公私協力的方式，能將政府專業量能與民間行動力結合，形成完整的多層次防護網。