縱谷HAKKA歌唱比賽 莊廷孜、段寶如分獲活力魅力組冠軍

2025縱谷HAKKA歌唱比賽，莊廷孜、段寶如分組奪冠。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府主辦的「2025縱谷HAKKA音樂節—歌唱比賽」個人組賽事結果揭曉，活力組由莊廷孜奪冠，魅力組則由段寶如榮獲第一名。

花蓮縣政府表示，縣長徐榛蔚長期重視客家藝文推廣。音樂是跨越世代的橋樑，每首客家歌都承載文化記憶，期望透過歌唱讓客語融入生活，讓花蓮的客家聲音傳唱到世界。客家事務處處長潘乾鑑說明，「縱谷HAKKA音樂節」是推廣客家文化的重要平台，透過歌唱比賽等活動，讓鄉親以音樂親近客語，促進世代交流。未來將持續舉辦多元客家活動，打造永續發展的文化花蓮。

活力組還有小朋友參賽。（圖：花蓮縣政府提供）

比賽依年齡分組競技，「魅力組」（民國80年以前出生）參賽者以深厚情感演繹經典客家歌曲；「活力組」（民國80年以後出生）則以青春創意重新詮釋客家新曲。兩代同台，展現客家音樂的傳承與創新，吸引民眾親近客語與客家文化。

段寶如奪得活力組冠軍。（圖：花蓮縣政府提供）

各組獲獎包括，活力組：冠軍莊廷孜、亞軍姞敏・屋淦、季軍余宸萱、優勝邱悅甯、張宸睿、廖羿蒨。魅力組：冠軍段寶如、亞軍吳憲聲、季軍高詠勝、優勝林睦軒、洪文炎、張玉英。（梁國榮報導）