「縱貫線教父」雙喜臨門放百萬煙火！孫女周歲宴席開207桌

嘉義海線知名「縱貫線教父」林水樹近日舉辦雙喜臨門盛宴，施放長達10多分鐘的百萬煙火，相當熱鬧。（圖／TVBS）

嘉義海線知名的「縱貫線教父」林水樹，幫兒子、媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女周歲宴，雙喜臨門，6號晚間席開207桌！場面盛大，有旋轉木馬、小火車，甚至還有長達10多分鐘的百萬煙火，相當熱鬧。

五光十色的炫麗煙火點亮夜空，從低空爆竹到高空煙火，宛如星海綻放，美不勝收。許多民眾爭相拍攝這壯觀景象，還以為是提前跨年活動，實際上這是為慶祝孩子周歲宴而施放的煙火。現場主持人帶領全場歡呼，共同祝賀小壽星生日快樂。整個場地布置精緻華麗，不僅有娛樂表演節目，還設置了旋轉木馬、小火車等設施，讓孩子們免費玩樂，整體氛圍宛如遊樂園。

參加的民眾表示，這場宴會為孫女周歲所舉辦的簡單派對，現場提供冰淇淋、爆米花等零食供賓客享用。最令人驚嘆的是那場煙火秀，其規模堪比澎湖花火節或國慶煙火，令人印象深刻。而關於禮金問題，林水樹明確表示「不收紅包」，展現其豪爽大方的性格。

喜宴席開207桌，現場設有旋轉木馬、小火車等娛樂設施，如同遊樂園。（圖／TVBS）

另一位參加的民眾分享，宴會的菜色相當豐盛，估計每桌費用可能上萬元，全部費用都是林家自行支付，沒有收取賓客紅包。雖然沒有對外發送邀請帖，只透過電話邀請親朋好友，但賓客依然絡繹不絕，使原本預計的185桌暴增至207桌。若是各地賓客都前來參加，恐怕需要準備400至500桌才足夠。

林水樹在政界也有一定影響力，曾擔任過兩屆嘉義區漁會理事長。他的胞兄和女兒先後擔任東石鄉長，現任鄉長則是他的姪子，充分展現林家在嘉義海線地區的顯赫地位。

