縱貫線黑道教父孫女週歲宴 百萬高空煙火吸睛

記者陳潔慧、顧元松、廖國雄 / 嘉義報導

萬發高空煙火點亮嘉義夜空，這場視覺饗宴的主角，是父母手上的小嬰兒。她的來頭不小，是縱貫線黑道教父林水樹的寶貝孫女。

縱貫線黑道教父孫女週歲宴，百萬高空煙火超吸睛。（圖／三立新聞台）

主持人：「第一次翻身，第一次大笑。」

坐在嬰兒坐椅旁，江湖上呼風喚雨的黑道大哥，看到小孫女忍不住露出慈祥笑容。

林水樹低調沒有上台發言。（圖／三立新聞台）

林水樹涉及殺人未遂、賭博、偽造文書、向農會超貸等多項前科，更被懷疑是職棒簽賭案的藏鏡人，但最後不起訴。而他2023年嫁女兒時也聲勢浩大，席開500桌。

主持人：「趕快的移動到我們的舞台前 。」

這回孫女週歲宴，包下東石三家村500坪空地，席開228桌宴請各方兄弟，並施放5分多鐘的高空煙火，場面盛大無比。

林水樹孫女周歲宴，席開228桌。（圖／三立新聞台）

與會賓客：「林董他的金孫週歲，放這個煙火秀，不輸我們國家級的。」

與會賓客：「沒看過人家週歲宴，辦的這麼熱鬧，很氣派 。」

賓客大讚宴會規模堪比國家級。（圖／三立新聞台）

賓客大讚煙火堪比跨年等級，但還是不難感受到滿滿江湖味。

迎賓小姐：「裡面請，裡面請喔 。」

為了與黑道場劃出區隔，會場入口迎賓小姐換上活力白色T恤及牛仔褲，舞台鷹架則打造成遊樂園模樣，租來小朋友愛玩的旋轉木馬、小火車，還有氣球藝術魔術秀等等，林林總總花費上看5、6百萬元，但是林水樹全程低調沒有上台發言，只願做一個慈祥阿公。

