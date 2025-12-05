縱走進玉里山野與工藝之間 縱管處品牌亮點合作計畫打造縱谷國際文化新亮點

▲「縱谷國際旅遊體驗串聯計畫」，以跨區域串聯花蓮玉里山林、人文工藝與部落料理，打造兼具文化深度與國際慢旅魅力的新亮點。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處推動「2025花東觀光圈品牌亮點合作計畫」，鼓勵圈內業者以三家聯盟提案方式進行品牌升級與資源整合，帶動地方觀光串聯共好。其中由陶錫工藝、智嵐雅居民宿及吉羽計畫工作室串連的「縱谷國際旅遊體驗串聯計畫」，以跨區域合作打造花東專屬的國際旅遊品牌，展現地方文化與工藝之美，成為今年度亮點之一。

計畫由陶錫工藝、智嵐雅居民宿及吉羽計畫工作室共同提出，以「縱谷山野行」為主題，從酸柑溪原始森林步道為探查區域，結合陶錫工藝的文化體驗、智嵐雅居生活美學、好茶咖啡的茶席品茗及嗡嗡私廚布農餐桌四種文化觸媒，貫穿「永續慢活、美感體驗、風土對話」的全新遊程體驗。

▲吉羽計畫工作室以茶葉選物與茶席美學為主軸，透過茶香串連旅人與縱谷山林的靜謐對話。

提升國際接待力 雙語導覽推動文化交流

為提升國際接待能力，團隊成員參與英文導覽與文化共學培訓，強調「永續旅遊」理念，以智嵐雅居為旅宿據點，串聯山林行走、茶文化與在地料理，讓旅客以低干擾方式親近自然，實踐「以文化為路、以永續為師」的慢旅行精神。餐食設計採用地方小農食材與布農族私廚嗡嗡餐桌的部落料理，呈現山海共生的飲食哲學。

此外，計畫未來延伸串聯更多在地店家，推動產業鏈共好，讓每一個場域都成為推廣花東文化與生活美學的窗口，形成兼具教育性與國際性的永續旅遊模式。

▲陶錫工藝以在地資源與手作技藝展現縱谷工藝之美，為旅人開啟文化觸感的第一扇門。

促進地方共好 推動在地產業鏈國際化

縱管處表示，「縱谷國際旅遊體驗串聯計畫」不僅帶動在地產業鏈結，也讓花東觀光圈展現國際視野與文化厚度。未來將持續推動地方品牌合作，讓花東以「文化、自然、永續」三大核心價值，成為國際旅人感受台灣感性魅力的最佳起點。（照片縱管處提供）