總人口連25個月負成長 1月新生兒不足9千人 雲林縣出生率最高

內政部10日公布最新戶籍登記資料，1月出生的新生兒為8723人。（本報資料照片）

內政部今（10）天公布最新戶籍登記資料，115年1月底人口數為2328萬9045人，與上月比較減少1萬87人，已經連續25個月負成長。而在備受關注的新生兒部分，1月出生數為8723人，折合年粗出生率為4.41‰；1月人口死亡數為1萬7529人，平均約每2.5分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為8.86‰。

依最新戶籍登記資料，截至115年1月底止，戶數共有985萬8677戶，與上年同月比較增加35萬87戶，與上月比較增加7145戶；戶量為2.36人，較上年同月減少0.10人。就縣市別言，戶數以新北市178萬8322戶最多，占總戶數18.14％，其次為高雄市121萬632戶，占12.28％，再其次為台中市117萬119戶，占11.87％；戶量以連江縣3.34人最多，其次為金門縣2.97人，再其次為彰化縣2.72人。

出生率部分，115年1月出生數為8723人，約每5.1分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.41‰，較上年同月減少772人，較上月減少304人。就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣6.23‰，其次為台東縣6.05‰，再其次為桃園市5.50‰；最低為基隆市2.65‰，其次為嘉義縣3.21‰，再其次為金門縣3.55‰。

死亡率部分，115年1月人口死亡數為1萬7529人，平均約每2.5分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為8.86‰，較上年同月增加2511人，較上月增加79人。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣12.45‰，其次為花蓮縣12.35‰，再其次為雲林縣12.25‰；最低為新竹市6.22‰，其次為金門縣6.60‰，再其次為連江縣6.91‰。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，115年1月遷入人口數為7萬1042人，較上年同月增加547人，較上月減少3640人；遷出人口數為7萬2323人，較上年同月增加3180人，較上月減少889人，淨遷入人口數為-1,281人。

至於年齡分布的話，115年1月底0至14歲人口數為267萬5210人，占總人口比率11.49％；15至64歲人口數為1592萬1351人，占68.36％；65歲以上人口數為469萬2484人，占20.15％。就縣市別言，65歲以上人口比率最高為台北市24.26％，最低為新竹縣15.15％。

