總召之爭驚現派系大位移？陳鳳馨驚曝：賴清德更大的痛才要開始

立委蔡其昌日前正式登記參選，挑戰拚連任的現任總召柯建銘。蔡其昌不僅在臉書發文強調「承擔」，資深媒體人陳鳳馨分析指出，先前蔡其昌透露總統賴清德希望他在立法院能「多多幫忙」。蔡其昌的登記參選，已演變成「賴柯對決」，且背後牽動著大罷免潮的責任歸屬，她指出：「賴清德更大的痛才要開始！」

萬年總召若落馬引發派系反撲？陳鳳馨：賴清德更大的痛才要開始。 中央社記者謝佳璋攝 115年2月3日

蔡其昌轉述自證欽點 柯建銘萬年地位傳鬆動

蔡其昌於臉書發文表示，在各界勸進下選擇站出來，希望讓黨團更團結、更有共識。他過去受訪時提到，總統曾希望他在立法院多幫忙、多承擔。陳鳳馨認為，這句話幾乎是向全黨宣告「我是賴清德欽點的人」，也直接讓柯建銘的「萬年總召」地位面臨空前威脅，改選氣氛瞬間轉為激烈的權力爭奪戰。

黨內算票版圖曝光 賴系 23 席穩坐中樞、距過半僅一步之遙

根據黨內最新算票，民進黨團 51 席立委的勢力分布出現驚人變化：

賴系核心（泛新潮流 17 席、民主活水 6 席） ：合計 23 席，扮演中樞角色。

關鍵派系（正國會、湧言會、綠色友誼）：目前多持觀望，但若高層下令，支持蔡其昌的機會極大。

陳鳳馨分析，身為總統兼黨主席，賴清德在黨團內必須掌握過半實力，否則在立院已是少數的情況下，若黨團內仍無法號令，將陷入「跛腳中的跛腳」危機。

蔡其昌這句話對柯建銘示弱？陳鳳馨：這是賴柯權力爭奪戰

針對蔡其昌轉述總統的「多幫忙」，陳鳳馨在節目中揭秘，這絕非示弱，而是賴清德要奪回對立院的遙控權。她指出，賴清德急於換人，主因是柯建銘曾有反對總統意志的紀錄，且「不好拿捏」。此外，賴清德也可能藉由換掉柯建銘，替過去一年的「大罷免潮」尋找政治墊腳石，將柯推向「首號戰犯」的位置。

萬年總召若落馬引發派系反撲？陳鳳馨：賴清德更大的痛才要開始

雖然蔡其昌擁有賴系 23 票的基本盤與高勝算，但陳鳳馨警告，真正的危機在於選後。若柯建銘展現出強韌的嫡系票數，代表黨內仍有敢於挑戰賴意志的勢力。由於賴清德性格被形容為較易「記一筆」，這場改選恐演變成 2026 縣市長選舉前的「派系前哨戰」。一旦黨內因這場「逼宮」而分崩離析，陳鳳馨驚曝，賴清德在執政與輔選上的「更大痛楚」，現在才正要開始。