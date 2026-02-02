總召之爭！吳思瑤讚「柯建銘、蔡其昌都是the best」：還有時間多多思考

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立法院黨團將進行幹部改組，蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召，挑戰尋求連任的現任總召柯建銘。民進黨立委吳思瑤今（2日）表示，兩位都是「the best」（意即最佳），民進黨團會在兩個「the best」中，選出一個「the best of the best」（意即最佳中的最佳）。

針對總召改選，吳思瑤指出，在正式開議前，民進黨團都可以好好思考，如何產生未來黨團幹部。柯建銘是國會百科全書，最嫻熟議事，也最有國會經驗，柯建銘若連任是「the best」，而蔡其昌則是另一個「the best」，是民進黨團現任成員中唯一當過立法院副院長職務，對議事經驗更是不在話下。

吳思瑤強調，民進黨團會在兩個「the best」當中，選出一個「the best of the best」，「我們都深感期待，還有一些時間，大家可以多多思考，相信不管未來黨團新三長如何組成，民進黨團51戰隊都是teamwork（意即團隊合作），不會像國民黨團完全只服膺於國民黨團總召傅崐萁一人路線，民進黨團一定會作為國會最民主的黨團。」

