總召之爭！首表態綠委 王世堅：舉雙手支持蔡其昌

民進黨立委蔡其昌昨登記參選黨團總召，將挑戰「萬年總召」柯建銘。對此，民進黨立委王世堅今（30）日受訪時成為首位公開表態的立委，表示舉雙手贊成蔡其昌參選，認為他非常適合擔任總召，若登記參選一定會勝出。王世堅也呼籲柯建銘在此時交棒，退在最高點會讓大家更加尊敬。

民進黨立委王世堅。（資料圖／中天新聞）

王世堅表示，不知道蔡其昌登記是否獲得總統賴清德授權，但他確實是擔任總召非常好的人選。他指出，蔡其昌在立法院資歷豐富，在其他社團領導也非常成功，若參選黨團總召對國家來說「咸慶得人」，來登記也一定選得上，會贏過柯建銘。

廣告 廣告

談及柯建銘是否應該交棒，王世堅直言，不是說柯建銘不好，而是柯總召已經做很久，一直希望他能夠交棒。他認為面對新的時局也要調整黨團作法、與時俱進，不應該固定就是要對抗，這是不對的。王世堅強調，蔡其昌年輕會有新的思維，反應很快，針對每次政策、朝野合作，他的做法跟看法會完全不一樣。

蔡其昌登記參選黨團總召。（圖／中天新聞）

王世堅說明，柯建銘貢獻民進黨30年，上上下下都感謝他，這時候退出爭取黨團總召正是時候，就退在最高點的時候，大家都會尊敬他。他表示，如果蔡其昌確定登記，相信他會勝出，自己舉雙手支持蔡其昌。

針對此次總召選舉是否代表賴系、非賴系之爭，王世堅認為不以賴系、非賴系來看，至少他是堅系，不以此考量。他表示，容或民進黨內有派系，但執政黨的決策會影響國家，不會用派系來看，新潮流是最大派系沒錯，也有很多好的人才，每個派系、每個黨都有好人才。

蔡其昌今天上午也在立法院接受媒體聯訪時坦言，賴清德在一次偶然的機會，跟他表示說，希望他在立法院多多幫忙。對於參選程序，蔡其昌說明，跟柯建銘協調本來就是程序，意願調查表結束完之後，程序就是進行協調。

延伸閱讀

賴清德勸他跟柯建銘搶總召？ 蔡其昌認了：總統曾希望多幫忙

影/相隔6年再有人挑戰萬年總召大位 柯建銘不多談僅答：謝謝

萬年總召下台倒數？ 吳子嘉曝關鍵：記名投票蔡其昌可能會贏！