總召投票支持誰？陳培瑜回應並曝「這1事」

民進黨立委陳培瑜今（30）日在立院受訪，談及綠委蔡其昌登記參選總召一事表示，民進黨向來有完善制度與選舉機制，蔡其昌願意站出來承擔責任，黨團都給予支持與肯定。她並透露，幹事長、書記長等幹部，以自願為主，但也可透過協商產生。至於總召投票選擇，陳培瑜強調屬秘密投票，無法透露個人立場，但尊重每位委員的決定。

民進黨立委陳培瑜今日在立法院接受媒體聯訪，被問及綠委蔡其昌已登記參選民進黨立院黨團總召一事時表示，民進黨向來有一套成熟且良好的選舉與協商機制，相關程序皆依黨內制度進行。

陳培瑜指出，蔡其昌委員願意站出來承擔重責，是一件值得肯定的事情，黨團成員對於勇於承擔責任的人都抱持支持與期待的態度。她也說明，依照慣例，黨團幹事長與書記長等幹部，基本上採取自願原則，但若沒有人出來，也可透過協商方式產生，若有人願意站出來為黨團付出、承擔職務，大家都樂見其成。

至於媒體追問對於總召人選是否已有心中支持對象，陳培瑜則回應，黨團選舉採取秘密投票方式，基於制度精神，無法對外透露個人投票選擇，但強調每位委員都有自己的判斷與選擇，彼此都應給予尊重。

