總合外交、三鏈戰略開啟台日新時代 林佳龍：攜手打造永續繁榮
即時中心／顏一軒報導
外交部長林佳龍今（16）日透過社群平台表示，面對地緣政治動盪、供應鏈重組與科技競爭加速的全球新局，台灣正以「總合外交」（Integrated Diplomacy）與「三鏈戰略」開啟台日關係的新時代，深化與日本及理念相近國家的合作。林佳龍強調，台日共享自由民主等普世價值，同處印太重要戰略位置，更在安全與經濟上緊密相連，攜手強化民主韌性、提升經濟安全，打造永續繁榮的區域秩序。
林佳龍說，非常感謝中華民國當代日本研究學會理事長王宏仁的盛情邀請，原本已安排出席在東海大學舉行的國際學術研討會，並與團隊投入時間討論演講內容。惟因臨時有重要公務必須處理，無法親臨現場，深感可惜，因此特別錄製致詞影片祝福研討會圓滿成功，並請外交部常務次長葛葆萱代表宣讀演講內容，闡述外交部的對日政策。
林佳龍指出，2016年日本前首相安倍晉三在非洲開發會議上提出「自由開放的印度太平洋」構想後，該願景逐漸成爲印太地區國家的戰略指導。今年日本首相高市早苗延續此一理念，並與美國總統川普攜手開啟「新黃金時代」。在此國際情勢下，台灣將以「總合外交」與「三鏈戰略」為政策核心，開啟台日關係的新時代，攜手打造自由、開放、和平與繁榮的未來。
林佳龍表示，全球目前正面臨地緣政治動盪、供應鏈快速重組以及科技競爭全面加速等三重挑戰，川普重返白宮後，美中之間在經濟、科技與軍事上的競爭持續升溫；日本則在高市早苗領導下承襲「安倍路線」，使美日中三邊競合關係更加複雜，也讓台美日在價值、經濟與安全上的合作愈形重要。林佳龍說，面對這樣的印太新局，最關心的是台灣如何運用外交力量，與理念相近的夥伴共同維持區域和平穩定，並讓台灣在激烈的全球競爭中穩健前行。
他進一步強調，「總合外交」涵蓋價值外交、同盟外交與經濟外交三大面向，並對應「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」及「非紅供應鏈」的「三鏈戰略」。林佳龍盼透過「三鏈」呼應日本的對外政策，並讓與國際社會緊密鏈結。
在「價值外交」方面，林佳龍表示，台日共享自由、民主、人權與法治等普世價值，雙方在地理、歷史及人民情誼上具有深厚鏈結，日本並多次聲明支持台灣有意義參與國際組織，台灣將持續深化台日在國際組織的議題合作，積極促進雙邊人員互訪，共同維護既有國際秩序，實現「自由開放的印太」理念。
在「同盟外交」上，林佳龍指出，台日同處印太第一島鏈，台海關乎日本的經濟航運、國家安全、戰略防衛，日本也多次強調支持台海和平穩定的立場。未來台灣將與日本持續就灰色地帶侵擾、假訊息防制、防救災等領域進行更緊密的交流，藉此強化雙方民主韌性。
在「經濟外交」方面，林佳龍提到，台日經濟合作向來密切，未來台灣除持續爭取加入 CPTPP 外，也期待與日本簽署經濟合作協定（EPA），並在半導體、AI、量子電腦、新能源等關鍵領域深化合作，更將合作模式拓展到第三國。
最後，林佳龍強調，面對瞬息萬變的國際局勢，台灣將秉持積極務實的態度，與日本以及理念相近國家攜手合作，強化民主韌性、提升經濟安全，打造永續繁榮的區域秩序。
原文出處：快新聞／總合外交、三鏈戰略開啟台日新時代 林佳龍：攜手打造永續繁榮
更多民視新聞報導
駁「龍燮惡鬥」謠言！林佳龍讚吳釗燮「好鬥陣」：一起並肩作戰
吳釗燮妻投書替先生抱屈! 林佳龍也駁"內鬥":他很好相處
綠2026布局! 首都夢幻人選陳建仁? 王世堅.蔡其昌點名攻桃
其他人也在看
沈有忠出席當代日本研究學會研討會 (圖)
當代日本研究學會等舉辦「迎向變動時代」研討會15日在台中舉辦，大陸委員會副主委沈有忠（圖）表示，期盼透過論壇的知識轉化，作為政策的具體建議。中央社 ・ 1 天前
國合會生態觀光研習班邀集20國專家 以台日生態案例推動永續觀光
國合會本月5日至14日舉辦「2025年生態觀光研習班」，邀集來自史瓦帝尼、吐瓦魯等20國24名觀光領域公私部門專家齊聚台灣，以跨文化交流激發創新思維，推動包容且具韌性的永續觀光模式。國合會副秘書長謝佩芬表示，研習班以南島文化為經、台日經驗為緯，向國際夥伴展示兼具環境韌性與在地共榮的台灣觀光新典範。自由時報 ・ 22 小時前
國銀人民幣存款 10月估持平1,200億元「基本盤」
美元指數在聯準會降息後反彈，近期亞幣偏弱盤整，近期人民幣雖持穩，不少人在聯準會開始降息前，將人民幣存款轉為美元存款，使國銀人民幣存款餘額再度下滑，至9月底已連二月走降。中央銀行17日將公布10月最新統計，市場預期近期餘額不排除已到低點，儘管下降仍不會脫離1,200億元（以下均為人民幣）的基本盤。中時財經即時 ・ 22 小時前
楊謹華自爆高中叛逆史！聯考前謊稱唸書 卻直奔西門溜冰場
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導楊謹華主演的全新影集《看看你有多愛我》，在HamiVideo全網獨家首播後火速衝上全館排行榜冠軍寶座，而今（16）日將迎來大結...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
陳其邁出席青創市集活動 "特製馬卡龍"贈許智傑笑到流淚
南部中心／蘇晟維、呂彥頡 高雄報導高雄市長陳其邁雖然在公務上治軍嚴謹，但私下卻常被網友笑稱是"陳三歲"，週六出席青創市集活動，體驗手作馬卡龍，卻硬是把奶油擠成了特殊的形狀，還要許智傑吃下去，最後自己笑到流眼淚，影片迅速爆紅，網友笑說，陳三歲果然又出來鬧事了。高雄市長陳其邁化身「陳三歲」，把馬卡龍擠成了特殊形狀。（圖／民視新聞）青創市集活動，甜點店老闆親自教學做馬卡龍，就看到高雄市長陳其邁硬是擠成了獨特造型，連陳其邁自己都笑個不停，陳其邁還自己笑說，「好像顏色有點不對，形狀也怪怪的。」逗得一旁的許智傑跟邱議瑩理智斷線，陳其邁再加碼，陷害老同學，形狀跟顏色都已經很母湯了，問起口味，陳其邁也沒打算放過，陳其邁搓說，「我問他說會不會苦苦的，因為我早上吃苦瓜。」自己笑到流眼淚，成了活動另類插曲，也迅速在社群網站爆紅。陳其邁變身陳三歲，自己笑到流眼淚。（圖／翻攝畫面）民進黨立委許智傑認為，「一來就是他就是白目、愛惡作劇嘛，我覺得這個就是回到我們，童年時候的真性情。」網友笑說，陳三歲又在鬧事，還有人說，果然是三歲小孩，講到某些東西就會特別開心，只是週六陳三歲鬧事的場面可不只這一樁。鹹酥雞嘉年華陳其邁作勢要餵安芝儇，但轉頭自己吃掉。（圖／民視新聞）另一場鹹酥雞嘉年華，前一秒開心吃下啦啦隊女神親自餵食的炸雞，下一秒連安芝儇都敢戲弄，台下的粉絲可不會放過市長，但換到民進黨立委賴瑞隆，有了上次在豐年節活動上，被陳其邁戲弄的經驗，當場大喊「我不會中計了！」，因為賴瑞隆可是有PTSD（創傷後症候群），賴瑞隆說，「平常做事很認真緊緊緊，但私下的時候跟我們所有委員們，都會輕鬆的互動。」。陳其邁要給賴瑞隆吃芝多士，賴瑞隆立刻回嘴說會自己來。（圖／民視新聞）邱議瑩認為，「我想其邁市長的調皮，應該是大家都知道，昨天的這一場，真的是讓我們大家笑到瘋掉，大家就可以看到陳三歲，真的只有三歲。」逗弄同場出席的立委，不但讓陳三歲招牌更加響亮，卻也拉抬市長選情，讓大家看見委員們的另一面。原文出處：陳其邁出席青創市集活動 「特製馬卡龍」贈許智傑笑到流淚 更多民視新聞報導真假？黃國昌稱「TPP內參民調」藍白新北都贏 蘇巧慧回應了館長爭議延燒！王浩宇喊「這3人」土城相聚發雞排 網友紛紛留言加碼深藏不露！賴清德街舞賽大秀Locking 凱道變舞台三意義曝民視影音 ・ 19 小時前
傳藍白有望明年3月前整合？蘇巧慧：我的面試官永遠是新北市民
2026選舉藍白傳出明年3月前完成整合，民進黨新北市長擬提名人、立委蘇巧慧今（16）日受訪時表示，她的參選是因為對新北有感情，希望能讓這座城市與人民的生活能夠更好，她尊重其他人「但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了
一名女網友15日在網路論壇Dcard上，以「生日當天被帶去吃鹽酥雞」為題在感情版發文透露，男友生日時，她精心安排一整天的行程，買遊戲機給他、帶他去吃高級餐廳，對方也感到非常開心，並稱「很有面子、很愛妳」，也答應下次換自己生日時，他也會如此用心安排。然而，15日當天...CTWANT ・ 20 小時前
藍營台南市長人選未定 陳以信靠「站路口」力拚謝龍介
民進黨台南市長黨內初選登記截止，由立委林俊憲對決陳亭妃，兩人登記截止的首個周末各自馬不停蹄造勢，力拚勝選；國民黨前立委陳以信表態投入選戰，遭指人氣、聲量遠不及立委謝龍介，本周也啟動「站路口」策略，一旁還擺放寫著「改變台南」大型海報爭取市民多看一眼，拉抬聲量。中時新聞網 ・ 19 小時前
花海挨批遭批無特色、人潮不如昔 台中觀旅局：已突破百萬大關
2025新社花海暨台中國際花毯節正展開，民進黨台中市議員曾朝榮痛批今年新社花海、花毯節失去吸引力、內容老舊、創意停滯，導致人潮一年不如一年，甚至出現「接駁車等人」的尷尬景象。他批評市府行政未檢討、活動定位混亂，讓曾經風光的20年品牌逐漸走樣。自由時報 ・ 19 小時前
暴雨釀災！印尼中爪哇省山崩11死、12失聯 700多人參與救援行動
根據《路透社》報導，芝拉扎縣發生山崩後，數十棟房屋當場被掩埋，居民被埋在3公尺至8公尺深的土石底下，救難人員面臨重重困難。印尼災害管理機構表示，目前已尋獲11具遺體，其中3人是在昨天找到，今天也發現8人，仍有12人失蹤，而搜救部門、軍隊、警察及志願者共700多名人員...CTWANT ・ 21 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 10 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播
2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。中天新聞網 ・ 40 分鐘前
把他留在立法院才是糟蹋！曹興誠：投沈伯洋一票就是投民主自由一票
民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，更揚言全球抓捕，聯電創辦人曹興誠建議，民進黨應徵召沈伯洋參選台北市長，話題不斷。曹興誠今（16）天再進一步說明，為什麼沈伯洋應該代表民進黨競選台北市長？三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
中國當局接力罵日本！2細節曝已做反制準備
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，外交部及駐外使館、國防部、國台辦及官媒連日抨擊。中國《央視》旗下自媒體「玉淵譚天」分析中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 23 小時前
雙城論壇又卡關？傳擬不准上海台辦副主任來台 陸委會：蔣市長帶隊去沒問題
國民黨副主席張榮恭昨在滬會晤上海市委書記陳吉寧，傳大陸委員會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，以此做為反制動作。台北市政府擔憂預定12月在上海召開的雙城論壇恐有變數，陸委會今天表示，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鄭麗文祭拜吳石惹議！明居正勸三黨政治人物：多讀中國近代史，尤其是「這段歷史」
國民黨主席鄭麗文本月8日出席白色恐怖受難者秋祭活動，活動追思對象包含共諜吳石，引發輿論譁然。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》直言，寧願相信鄭麗文是一時糊塗，鄭麗文作為黨的領導階層怎能未經思考、背調，就傻傻前去參與。 明居正認為，就算吳石並非主角，但鄭麗文前去便等於表達立場。政治人物無論出席什麼場合都應再三考慮，且注意背景或主辦單位，......風傳媒 ・ 10 小時前