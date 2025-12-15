總合外交 林佳龍：正形成更穩固合作網絡

針對「價值外交」與「總合外交」政策，外交部長林佳龍在社群平台發文表示，台灣因為堅守價值，所以有著更多與理念相近國家團結對抗威權的時刻，而「總合外交」也正在形成更穩固的合作網絡，不論是友邦或理念相近國家，都透過「總合外交」的推動，一起為區域和平繁榮的未來持續努力。



外交部長林佳龍日前接受前總統陳水扁主持的廣播節目專訪。林佳龍首先闡述賴清德總統「價值外交」理念，他認為台灣在艱辛的外交處境下，因為堅守價值，所以有更多與理念相近國家一起團結對抗威權勢力的結盟。

林佳龍指出，「總合外交」推動一年多來，正在形成更穩固的合作網絡，並與邦交國及理念相近民主夥伴，共同為區域和平繁榮努力。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)外交部將在賴清德總統的「價值外交」理念下，持續推動「總合外交」，並深化我與理念相近國家及夥伴的交流合作，擴大台灣的國際支持及合作網絡。』

林佳龍還特別提到明年由中國主辦的APEC，強調在中方拿出所謂「一中原則」的情況下，美國國務院已為我仗義執言，而美國的力挺也說明台灣在國際累積的支持，其實是建立在共享價值之上。

2026年APEC首場活動「非正式資深官員會議」(ISOM)已於11日至12日在中國深圳舉行，我方做為APEC正式會員，該次會議由外交部國際組織司司長孫儉元率團出席。