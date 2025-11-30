總回顧//日中關係趨緊張.濱崎步認了「她對空氣演出整場表演」抗議；大槻真希正在演出被取消…

取自濱崎步IG

日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的答詢後，日中關係持續緊張，中國近期接連取消日本藝人的活動。日本歌手濱崎步被無預警取消演出通告，認了29日「她對空氣演出整場表演」的做法。大槻真希在上海演唱被強行中止、被帶離舞台，因為在台上被取消演出，還被完整拍攝下來，在網路瘋傳。

誇張的是28日大槻真希正在上海參加活動「萬代南夢宮嘉年華2025」，正在演唱動畫「航海王」（ONE PIECE）片尾曲Memories時，舞台突然陷入一片黑暗，接著麥克風和音樂同時被切斷。大槻當下在演出中，搞不清楚狀況，被兩名工作人員上台告知後，大槻錯愕地張大嘴巴，她接著被匆匆帶離舞台。相關影片也被社群媒體瘋傳。這事件日本東京放送電視台（TBS）主播安住紳一郎表示，「唱歌途中被強行中斷，還被完整拍攝下來，這和中國司長手插口袋一樣，「可能都是故意的」。

同時被取消的還有爵士鋼琴家上原廣美的音樂會、偶像團體「桃色幸運草Z」的上海活動，以及日本人氣動畫「美少女戰士」音樂劇等，全部以「不可抗力因素」被取消。

針對藝人濱崎步28日被取消29日在上海的演出後，濱崎步當下即決定向粉絲與工作團隊致歉，但她更進一步在深夜更新動態證實，她與整個演出團隊在空無一人的會場內，從第一首歌到安可曲，完整演出了整場正式公演。

濱崎步表示，她的心情混亂且難以置信，在沒有機會直接見面道歉的狀況下，就把舞台拆掉，她至今仍無法相信，也無法用言語形容。

對突發狀況,她向所有參與籌備的日中工作人員、舞者、樂團成員及粉絲表達深深歉意。濱崎步表示,28日下午突由主辦方「克萊可文化」發布取消公告,理由是「不可抗力因素」。濱崎步立刻發布限時動態表示,「有關上海公演,我必須傳達一項遺憾的消息。如同以往的演出,這次由日本與中國的工作人員合計200人合作,花了5天完成舞台搭建。

日本東京放送電視台（TBS）主播安住紳一郎表示，「唱歌途中被強行中斷，還被完整拍攝下來，如果這是中國的操作，那就是他們擅長的認知戰」，並認為這和中國司長手插口袋一樣，「可能都是故意的」。

日本首相高市早苗發布「台灣有事」相關言論後，引發大陸不滿，祭出一系列抵制措施；針對藝人濱崎步28日被取消29日在上海的演出後，濱崎步當下即決定向粉絲與工作團隊致歉，在深夜更新動態證實，她與整個演出團隊在空無一人的會場內，從第一首歌到安可曲，完整演出了整場正式公演。

濱崎步表示，她的心情混亂且難以置信，在沒有機會直接見面道歉的狀況下，就把舞台拆掉，她至今仍無法相信，也無法用言語形容。 對突發狀況，她向所有參與籌備的日中工作人員、舞者、樂團成員及粉絲表達深深歉意。濱崎步表示，28日下午突由主辦方「克萊可文化」發布取消公告，理由是「不可抗力因素」。濱崎步立刻發布限時動態表示，「有關上海公演，我必須傳達一項遺憾的消息。如同以往的演出，這次由日本與中國的工作人員合計200人合作，花了5天完成舞台搭建。