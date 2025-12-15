總工程費七億元 宜蘭市中山國小與宜蘭國小規劃新建地下停車場

▲宜蘭市中山與宜蘭國小聯合田徑場下將闢建地下停車場。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭市中山國小與宜蘭國小相連的校園土地，縣府規劃總工程費新台幣七億元新建地下停車場，代理縣長林茂盛25日會同宜蘭市長陳美玲，縣議員林岳賢、林麗、楊順木、市民代表連聖懷及議長張勝德服務處、縣議員黃定和服務處人員等，並在中山國小校長施智文與宜蘭國小校長楊顯欽陪同，到施工地點勘查，初步決定斥資新台幣2千萬元規劃設計，兩年內動工闢建。

▲宜蘭市長陳美玲(右2)等地方民代聽取林茂盛代理縣長(左)工程簡報。

宜蘭市中山、宜蘭國小地處市中心商業區旁，並鄰近宜蘭火車站、𠲍𠲍噹廣場及幾米公園，假日吸引大量遊客，停車需求高，現況周邊停車場雖可收納停車需求，惟考量未來鐵路高架及宜蘭市東、西區都市縫合，周邊道路建設及都市長期發展需求，該區域即為宜蘭市發展之樞紐，停車供給將面臨極大考驗，實有規劃開闢地下停車場之需要。

本案預計利用中山、宜蘭國小間之操場用地(約6,000平方公尺)規劃設置地下二層停車場，預估可提供360席汽車停車空間，並於115-116年辦理規劃設計完成後，於116年爭取經費後，另預計於116年底辦理工程施作，工程經費預計為7億元，以因應未來鐵路高架開發及都市發展衍生之停車需求。

▲地方民代關切校園闢建地下停車場到現場勘查留影。

本計畫預期可因應現有及未來之停車需求，一併整合中山國小及宜蘭國小家長接送之需求，改善尖峰周邊道路交通壅塞情形，並經由停車場屋面與校園內通道與周邊巷弄併同整理，共同打造社區與校園間通學廊道，以提升周邊交通及停車空間服務品質。(照片記者林明益翻攝)