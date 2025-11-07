總感覺臉書詐騙廣告檢舉不完？路透：因為Meta每一年靠「它」大賺5千億

平時有使用臉書（Facebook）習慣的讀者，應該都有類似經驗，近年來該平台上各種詐騙廣告、社團滿天飛，但無論你如何主動封鎖或舉報，好像都無法徹底消除和消滅，根據《路透》最新一則詳細調查報導描述，似乎與背後龐大的廣告收入有關。

路透調查記者審閱的一份內部文件發現，臉書母公司Meta在2024年底的內部估算顯示，一年總營收大約有10%比例、折合約160億美元（約新台幣4958億元），是來自平台上投放的詐騙和違禁品廣告收入。這批未曾公開的文件，揭露Meta在過去至少3年內，並未能有效識別和阻止旗下三大社群平台：Facebook、Instagram和WhatsApp上過度氾濫的灰色廣告。這些飽受用戶詬病的廣告內容，涵蓋具有欺詐性質的電子商務、投資計畫、非法網路賭場，以及違禁醫療產品的銷售宣傳等。

詐騙廣告收入佔總體10%

報導特別指出一份2024年12月的文件，內容指出，Meta平均每一天向平台用戶，展示約150億條具有「高風險」的詐騙廣告，就是那些帶有明確欺詐跡象的廣告。另一份文件更直接顯示，Meta母公司每年光是靠這類高風險詐騙廣告投放，就可獲得大約70億美元（約新台幣2169億元）的年度營收。

隨著這則調查報導上架，Meta發言人安迪（Andy Stone）透過聲明回應，他稱路透社所看到的文件只呈現片面觀點，並指責對方扭曲Meta，對待處理欺詐和詐騙的方式。此外還強調，內部對10.1%營收比例的估算，「過於粗略和寬泛」，稱實際數字更低，但安迪拒絕提供更新後的實際數據。

科技公司Meta推出新社群平台Threads。（美聯社）

至於用戶總感覺、臉書上詐騙廣告始終無法斬草除根，這一點並不是特例或單獨個案，因為在路透調查中也發現，Meta公司對付詐騙廣告的處理方式，僅在其自動化系統、判定廣告商存在至少95%實施詐騙可能性時，才會強制禁止那則廣告。

如果系統判定，確定性不足95%（但仍有高度嫌疑）狀態，Meta會採取「懲罰性處置」，也就是對這些可疑的廣告投放者，收取更高金額的廣告費率，而此舉原先目的是想藉由提高廣告商的投放成本，以此阻止他們繼續投放廣告，但卻沒能真正阻擋詐騙廣告愈來愈浮濫，而平台營運者卻可以繼續獲得廣告收入。

前Meta安全調查員、現任欺詐審查顧問亞伯拉罕（Sandeep Abraham）表示，Meta接受可疑欺詐來源的收入，突顯廣告產業缺乏更嚴格的監管機制，「如果金融監管機構不允許、銀行透過欺詐管道獲利，他們也不應該容忍科技公司這樣操作才對。」

2015 年 9 月，印度總莫迪在臉書位於美國加州的門洛園區，與臉書執行長祖克柏交談。（AP）

內部文件明顯指出，Meta內部已「清楚意識到」其平台，已成為全球詐欺經濟的重要支柱。一份5月出爐的安全報告，估計臉書與美國1/3成功得手的詐騙案有關。此外，還有一份內部審查報告也抨擊，「想在Meta平台上，投放具有詐騙性質的廣告，其難度比Google容易太多。」

詐騙廣告收入付罰款綽綽有餘

而且諷刺的是，雖面臨包含美國證券交易委員會（SEC）在內的監管壓力，Meta預計自家企業可能因詐騙廣告，面臨高達10億美元（約新台幣310億元）的監管罰款。但是一份內部文件卻指出，雖然面對全球監管壓力（包括美國 SEC 正調查其金融詐騙廣告），Meta 承認未來加強打擊非法廣告將對營收產生不利影響。一份內部文件指出，Meta光是從那些「法律高風險」的詐騙廣告，像是假冒大品牌或公眾人物的廣告，每半年能賺取35億美元（約新台幣1084億元），而這個收入數字、幾乎肯定能超過「任何涉及詐騙廣告的懲罰費用」。

前文提及的用戶總感覺平台詐欺大增，透過路透取得的內部文件，顯示雖然網路欺詐激增，無論是造假帳戶詐騙、或是利用色情影像進行勒索，Meta在2022年仍將詐騙廣告，歸類在「低嚴重性」問題，僅將其視為一種「不良用戶體驗」。文件顯示，到了2023年，安全部門員工估計臉書和Instagram用戶，平均每一週合計提交10萬份「有效欺詐訊息舉報」；但是公司卻忽略、或錯誤拒絕其中96%比例舉報。

報導內還舉了一個慘痛實際案例，有一位加拿大皇家空軍（RCAF）招募人員的社群帳號被駭客盜用，竊用者將帳號用於推廣加密貨幣詐騙。儘管她和數十位友人早早發現，並進行超過百次的舉報通知，但Meta平台遲遲沒有著手處理。

最終導致這位招募人員身旁，至少4名軍方同事和1名友人，因為誤信詐騙而損失4萬加幣（約新台幣89.6萬元）。

在外界持續給予壓力，Meta高層制定一項「溫和」執法方案：該公司將優先在預期會啟動監管行動的國家，加強平台執法力度。同時根據備忘錄，Meta計劃在2027年底之前，將來自詐騙、非法賭博和違禁品的營收佔比，從2024年的 10.1%，大幅下降至5.8%或更低。

