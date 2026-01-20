總投資就是2500億美元…林宏文舉例闢謠：千萬買房找爸爸擔保貸款一半…總投資難道變1500萬？

台美關稅日前公布，對美投資是企業自主投入2500億美元，政府則會提供2500億美元的信用擔保額度，協助赴美企業向銀行融資，但卻被國民黨誣指成「投資5000億美元」。對此，資深財經媒體人林宏文以買房舉例，若購置千萬房產貸款500萬請爸爸擔保，投資金額仍會是1000萬，因此不存在疊加成5000億美元的說法。

對於外界謠傳台積電赴美是掏空台灣，林宏文表示，依據自己跑半導體產業30年的經驗，是認為赴美設廠對台灣其實很有利。

林宏文指出，2500億美元的企業自主投資和2500億美元的信用擔保額度，舉例子來比喻，就是花1000萬買房子，找銀行貸款500萬，然後找爸爸來擔保，會說這次投資1500萬嗎？他直言，就是只有花1000萬，所以不存在2500萬加2500萬等於5000萬美元的說法。

此外，林宏文也說，2500億美元的投資，光是台積電先前承諾的投資即佔1650億美元，台灣也不只有台積電赴美投資，像鴻海、廣達、緯創等等，以及台達電等公司都有。他表示，這些公司加總起來，剩餘的850億美元很快就能補足；重點是，這些投資也沒有壓日期，花10年或20年根本都沒說清楚，這算是很重要的空間了。

林宏文認為，如果時間拉長，在美國投資20年蓋10個廠，其實也不奇怪，因為半導體每年的成長就是如此，所有電子產業都需要用到晶片，更何況電動車、AI機器人，甚至太空發展也是；未來半導體的發展非常大，精密封裝加上傳輸，還有很多新科技不斷加入，半導體產業將不斷進展。

