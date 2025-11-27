總投資達985億！全台最大捷運開發案簽約 甲山林、宏匯蓋8棟摩天樓
山林建設所共同組成的環宇上城投資公司。全案開發規模超過25萬坪樓地板面積，一共規劃8大棟建築，包含住宅、商場、商辦，投資金額高達985億元，為全台規模最大捷運開發案。
環宇上城擊敗皇翔，於今年9月正式公告成為十四張站暨南機廠捷運開發案最優申請人，今日新北捷運局長李政安與宏匯集團、環宇上城董事長許崑泰，在新北市長侯友宜的見證下，順利完成簽約。
許崑泰致詞表示，甲山林深耕不動產40年以上，宏匯則著重商用不動產開發多年，本案未來將引入辦公、商場、住宅等複合使用機能，特別邀請工研院和美國UL Solutions國際安全認證機構，將導入AI、5G、物聯網與永續能源技術，共同打造有健康、有品質、有溫度的i城市。
侯友宜表示，新北是這幾年一直發展捷運TOD，他任內包括安坑、淡海輕軌等接續通車，他預估2030年會有150座車站，新北會串起都會風貌的改變。新北現在捷運聯開案就有37處，此為全台最大，投資金額非常高，要蓋8棟建築、2萬坪商場，帶入1.1萬人，就業增加1.2萬人，是不容易的一件事，他對該案寄予厚望。
十四張站暨南機廠捷運開發基地約14.3公頃，與捷運車站及機廠進行立體共構設計，基地面積規劃分成2區，都可直接與捷運十四張站出入口連通，具有出站就到家、到站就辦公的便利性。
甲山林集團董事長祝文宇也表示，未來將興建8棟、最高51層建築，共超過25萬坪樓地板面積，7成規劃為住宅、3成為商場及商辦。2樓可供2萬坪商場、購物中心進駐，3樓以上為5萬坪辦公室，扣掉商場和辦公後，預估還有20萬坪住宅坪數，預計約有5100戶住宅，目前還在規劃中，小坪數到大坪數都有，每棟視野都不會被遮擋。
他也表示，新店吃住、交通都很方便，未來該案公共設施非常完整，目前先請執照，還要優先給私地主和市府先選戶，預計推案起碼也要3、4年後，目前預估總銷2500多億元。
對於目前市況，祝文宇表示，目前觀察過去被台積電帶動的區域，預售價格已恢復到2、3年前，現在連平轉都很困難，再這樣下去，想脫手的人，虧點錢都願意賣；不過他認為雙北有需求的，沒有供給過剩的問題。
他也提到，「目前新北造價每坪快30萬元，怎麼可能有便宜房子，雙北地板價最少都50萬元，(房價)怎麼可能降得下去。」造價越來越高，房價還是會往上走，因此他認為現在是非場好的進場時機。
