總投資65億 高捷O9A基地簽約

高市府持續推動捷運聯合開發，O9苓雅運動園區站A基地土地開發案，22日舉行簽約典禮。 （柯宗緯攝）

高捷聯合開發進度加速，軌道經濟進入「多點齊發」階段。橘線O9苓雅運動園區站聯開A基地22日簽約，斥資65億元興建2棟、地上22層住商複合式建築，引進運動休閒、商業及文創機能。高雄市副市長林欽榮表示，截至今年第1季將達13件聯開案，O9案市府可分回公共服務空間，也將分回約30億元權值房地，作為挹注捷運建設重要財源。

O9站聯開全區面積約2.03公頃，分為A、B、C三基地，這次簽約的A基地，昨由林欽榮代表市府，與聯上實業董事長蘇永義、美力營造董事長楊淑綿共同簽署投資契約。至於B、C基地也可望在今年第1季公布得標廠商名單。

林欽榮表示，擁有40年歷史的中正運動場自民國111年啟動整體改造計畫，轉型為苓雅運動園區，並參考紐約High Line經驗，打造約600公尺長的環形高架市民散步道，形成現今的「Kaohsiung Highline Park」。

林欽榮說，此次市府可分回約30億元權值房地，未來將透過標售或招租方式挹注捷運建設，進一步帶動捷運沿線及周邊地區的整體發展，未來將結合運動休閒活動，導入體育用品商店、咖啡酒吧等多元機能，形塑兼具地方特色的運動生活場域與城市會客室，可望吸引市民搭乘捷運前來造訪。

捷運局指出，A基地面積約5193平方公尺，使用分區為捷運開發區，建蔽率70％、容積率630％，市府分回100坪公共托育中心及100坪親子館，強化在地友善育兒與公共服務機能。

蘇永義表示，A基地東接衛武營及百貨，直上國道一號，西接中正金融商圈、南接文化中心、北接武廟商圈，基地與捷運橘線O9共構，地理及交通得天獨厚，在高雄屬相當少見的基地條件。

蘇永義說明，團隊以「運動AI高雄」為主題，打造高雄為AI健康城市，低樓層設置健身中心，並由立體連通系統串聯捷運站與苓雅運動園區。另基地南側為中正少棒場、四維羽球場、籃球場，讓高雄成為全民參與的運動城市。