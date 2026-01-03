總教練生涯首勝 初詠萱初掌中華電信女籃隊兵符爆冷擊敗台元隊
電信隊勝場開張，大爆冷門擊敗台元隊。 (魏冠中攝影)
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】離開長達25年的老東家國泰女籃隊，接任中華電信女籃隊總教練兵符的初詠萱才僅僅領軍進入第二戰，今天就創下爆冷門的勝利紀錄，率電信隊以59比52取勝強敵台元隊，這場比賽電信隊贏在防守，昨天首戰台電的台元隊摘下69分，今天命中率大幅下滑，火力遽降接近20分，末節一度被開20分，幸賴雙後衛朱育勤、葉鈺琳的連續抄截加上三分球追趕，以及廖瑋晴、胡孟涵（Vivian Woo）的出色籃板球，才在最後6分鐘搶回13分，沒有輸得太難看。
長期在國泰女籃隊和文化大學擔任鄭慧芸總教練首席助教的初詠萱，雖然已經失蹤整整一年，但她對國內WSBL的環境依然熟悉，所以擔綱電信女籃隊龍頭毫無窒礙感，包括運用182公分洋將奧許莉(BROWN OSHLYNN SHAREE)也恰到好處，這場比賽她登錄的12女將全數上場，其中最獲重用的是徐詩涵、王游乙文、潘姿吟、楊宛琳、黃湘婷、王竫婷。
電信隊擊敗台元隊，這是一場精采防守戰。 (魏冠中攝影)
其他人也在看
NBA／41歲老當益壯！詹皇超越傳奇賈霸 狂轟31分成聯盟史上第一人
洛杉磯湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）在3日面對曼菲斯灰熊的比賽中，個人攻下31分成為NBA史上首位41歲攻破30分的選手，也幫助球隊以128：121拿下勝利，賞給灰熊近期3連敗。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
裁判亂吹仍惦惦！WCBA球隊頒「罰不還口獎」 獎金44萬
WCBA近日一場武漢盛帆黃鶴女籃對上浙江女籃的比賽，末節短短9分鐘內就出現超過10次不利判決，雖然最後輸球，但武漢球團決定向自家球員頒發「罰不還口獎」，獎金高達10萬人民幣，約等於新台幣44.8萬，消息一出引發球迷討論。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 5
NBA／勇士3星缺陣慘遭雷霆血洗 亞歷山大3節下班狂轟30分
金州勇士3日在陣中3大球星巴特勒（Jimmy Butler）、柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）都缺席的狀況下，在主場面對聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆慘遭血洗，最終以94：131在主場慘輸37分。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12
NBA》LeBron 可能無緣明星賽？ Green發聲：聯盟要確保他入選
剛滿41歲的洛杉磯湖人當家球星 LeBron James，正面臨職業生涯前所未見的處境。2026年NBA全明星賽第一階段球迷投票結果出爐，James 僅排名西區第9名，連續21年擔任明星賽先發的紀錄岌岌可危，甚至出現「可能連全明星賽都進不了」的討論聲浪。TSNA ・ 2 天前 ・ 15
柯瑞率勇士回家鄉擊敗黃蜂！談到自己名字命名交流道:吃罰單別找我
體育中心／丁泰祥 報導又到了Stephen Curry一年一次的回鄉之旅，今天(1號)他率領勇士隊在客場挑戰家鄉的黃蜂隊，Curry攻下全隊最高26分，終場勇士132:125擊敗黃蜂，同時，這場比賽湧進爆滿的19685名觀眾，締造了黃蜂主場光譜中心球場20年來，單場最多觀眾的紀錄。FTV Sports ・ 2 天前 ・ 1
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
東北地區晚間20：58發生有感地震
地牛翻身！今（3）日20：58在東北區域發生有感地震，這起地震的規模和震度，稍後氣象署將有詳細的地震報告。責任編輯／蔡尚晉更多台視新聞網報導墨西哥6.5強震釀2死...民宅、道路多處崩塌 餘震逾500台視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 751
最新預測震撼彈不藏了！高盛點名鴻海、緯穎「5檔」可續抱 這ODM大廠該脫手了？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導高盛證券最新針對台灣ODM與品牌廠未來三個月表現提出觀察，認為即使產業步入傳統淡季、季節性需求轉弱，但AI基礎建設投資持...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 7
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 470
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 34
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前 ・ 15
記憶體缺貨苦主喊漲價！外資出清這檔「電腦品牌」大廠捲走16億元 再倒貨南亞4萬張提款25億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/29～01/02）加權指數上漲793.79點，以29349.81點作收，漲幅2.78%，創下歷史紀錄。據證交所盤後公布籌碼動向，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 154
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 122
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 506
「吳麗萍你好像搭丟賽」張惠妹嗨唱還有超大字幕笑噴！神級迷因台人才懂
金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，就連女星A-Lin、戴愛玲、范曉萱、Saya都來了，網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」，阿妹跟上潮流，大唱韓團CORTIS歌曲〈GO!〉，一句被空耳成「吳麗萍你好像搭丟賽」的歌詞，網友嗨翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 1 天前 ・ 3