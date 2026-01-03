總教練生涯首勝 初詠萱初掌中華電信女籃隊兵符爆冷擊敗台元隊

電信隊新任總教練初詠萱(右)領軍初勝，她和球員的溝通顯然十分融洽和服眾。 (魏冠中攝影)

電信隊勝場開張，大爆冷門擊敗台元隊。 (魏冠中攝影)

電信隊勝場開張，大爆冷門擊敗台元隊。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】離開長達25年的老東家國泰女籃隊，接任中華電信女籃隊總教練兵符的初詠萱才僅僅領軍進入第二戰，今天就創下爆冷門的勝利紀錄，率電信隊以59比52取勝強敵台元隊，這場比賽電信隊贏在防守，昨天首戰台電的台元隊摘下69分，今天命中率大幅下滑，火力遽降接近20分，末節一度被開20分，幸賴雙後衛朱育勤、葉鈺琳的連續抄截加上三分球追趕，以及廖瑋晴、胡孟涵（Vivian Woo）的出色籃板球，才在最後6分鐘搶回13分，沒有輸得太難看。

廣告 廣告

長期在國泰女籃隊和文化大學擔任鄭慧芸總教練首席助教的初詠萱，雖然已經失蹤整整一年，但她對國內WSBL的環境依然熟悉，所以擔綱電信女籃隊龍頭毫無窒礙感，包括運用182公分洋將奧許莉(BROWN OSHLYNN SHAREE)也恰到好處，這場比賽她登錄的12女將全數上場，其中最獲重用的是徐詩涵、王游乙文、潘姿吟、楊宛琳、黃湘婷、王竫婷。

電信隊擊敗台元隊，這是一場精采防守戰。 (魏冠中攝影)

電信隊擊敗台元隊，這是一場精采防守戰。 (魏冠中攝影)