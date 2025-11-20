總是學不會！黃國昌被抓包狂念錯「這個字」

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委黃國昌今（20）日在立院質詢時，誤把造「詣」（ㄧˋ）唸成「紙」，而這並非黃國昌首次念錯，今年三月時，黃國昌因為被抓包「醫」字寫錯，在記者會上承認自己中文造詣，當時就已經將「詣」唸成造「紙」，尬笑忙問在場媒體正確發音為何。

黃國昌上午在立院司法法制委員會質詢，問及憲法訴訟法第十七條文的意旨為何時，憲法法庭書記廳長許碧惠回應，是在給予相對人知悉申請人所提出的意見，黃國昌隨即打斷並反問「那為什麼要用送達的？」他隨後表示「你是廳長，我知道廳長應該程序法學、訴訟法學造『紙』（應為造詣，唸成與紙同音）應該蠻深」，該片段在社群平台Threads上瘋傳。

然這也不是黃國昌第一次唸錯，早在今年3月時，黃國昌替當時仍在羈押的民眾黨前主席柯文哲提自費延醫，前往台北看守所遞狀，卻被網友抓包，把「醫」寫錯字；對此，黃國昌在記者會上表示，感謝網友的指教，以後會再增進自己的造詣。

不料，黃國昌當時就將「詣」唸成造「紙」，當下急忙問媒體如何發音，在被告知正確發音後，黃國昌尬笑表示「真的滿慚愧的」，難怪自己在大學聯考跟司法官特考時，分數最低的是中文。

