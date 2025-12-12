總是找不到家裡的貓咪？貓咪躲藏的「五個原因」飼主必須了解！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是不是也曾在家中找貓找得滿屋子跑，結果牠不是塞在衣櫃角落裡，就是躲進紙箱，或是鑽到沙發底下，怎麼叫都不出來？其實，貓咪在家愛躲起來並不是奇怪的行為，而是牠們天性與情緒的反應，以下為大家整理出「五個常見原因」，帶你看懂為什麼貓咪總是消失在家裡的神秘角落。

一、天性使然

貓咪是天生的捕獵者，也是天生的躲藏高手，越是狹小隱密的地方越能讓牠們感到安全，有種「沒人看得到我」的安心感，紙箱、衣櫃和沙發底下對貓咪來說都是完美的藏身處，這並不是怕人，而是屬於牠們自己的舒適圈。

二、正在適應環境

如果你剛搬家、添購新家具、家裡來了陌生人或突然變吵，貓咪可能會躲起來安靜觀察，牠們需要時間判斷環境是否安全，所以選擇先退到角落冷靜一下，這是貓咪本能的處理壓力方式，並不是因為討厭你。

三、享受個人時光

貓咪雖然有時候黏人，但同時也是非常需要「個人空間」的生物，當牠們的心情穩定，即使沒受到驚嚇卻還是喜歡躲起來，那通常代表貓咪只是想休息、睡覺或放空，躲在角落能避開打擾，是牠們最自在的小日常。

貓咪習慣保持視野優勢，喜歡待在一個能看到你，卻不容易被你看到的位置

(示意圖/Unsplash)

四、喜歡觀察

別以為貓咪躲起來就代表沒在管你，很多時候牠們會選擇一個隱密的位置偷看你做事，貓咪習慣保持視野優勢，喜歡待在一個能看到你，卻不容易被你看到的位置。

五、健康狀態出現問題

如果貓咪突然比平常更常躲起來，甚至連最愛的食物、玩具都吸引不了，這可能代表牠們的身體不舒服，當貓咪生病、疼痛或老化時，都會讓牠們選擇孤立自己，因此飼主若發現愛貓比以往更退縮、活動量下降以及食慾減少，就需要提高警覺了。