總是替孩子付出太多？心理師揭「3種教養心態」容易把父母關入孤島
父母總是為孩子做得太多？小心容易把自己關入孤島。諮商心理師胡瑋婷於《讓孩子成為自己人生的玩家》一書中，分享「遊戲化學習」的方法，透過陪伴孩子玩耍，滿足他們的安全感、歸屬感、新鮮感、控制感和效能感等，幫助孩子學習情緒調節與培養自信心，成為自己人生的最大玩家。以下為原書摘文：
把父母關入孤島的3種教養心態
你總是替孩子付出得太多嗎？你總是無法容忍自己的失誤嗎？你總覺得只有你在為這個家付出嗎？如果你常有這些想法，恐怕這正是你把自己關在孤島的信念。父母把自己關入孤島的教養心態，有以下3種：
1. 過度負責
「我一定要幫孩子做好所有的準備。」有些父母凡事親力親為，為孩子做好萬全的準備。同時，他們不放心把任務交給孩子本人，不願給孩子自己嘗試的機會，一定要親自動手處理，即使孩子本身有能力做到。
當父母將所有的問題與責任都攬在自己身上時，無疑是在孤立自己。因此，建議父母要經常提醒自己，避免獨自承擔全部責任，將所有的問題歸因於自己身上。我們都需要培養一個能力，就是在同一件事情上，看見自己的責任，也看見孩子該承擔的責任，以及看見伴侶該承擔的責任。
2. 追求完美
「我一定要找到完美的育兒方式。」有些父母凡事都追求完美，一心要找到最完美的育兒方式，並在自己失誤時嚴厲譴責自己，給自己極大的育兒壓力。同時，他們也無法容忍孩子有不佳的表現，不僅把孩子真實的狀態推得遠遠的，也過度理想化孩子該有的表現。
當父母過度相信「完美」存在時，就越容易發現「不完美」的存在。因此，我們要從完美的美夢中甦醒，認清這世界並沒有完美的教養、完美的父母、完美的伴侶和完美的孩子。我們需要提起勇氣面對真實的自己、真實的孩子、真實的伴侶，尤其是那些與自身期待或信念相反的事實。
3. 拒絕求助
「我只能靠自己把孩子帶好。」有些父母非常能幹，凡事都能單打獨鬥，全力以赴地養育孩子，但卻拒絕接受任何人的助攻，包含伴侶或長輩。甚至當孩子罹患了嚴重的身心疾病，已超出了自身的能力範圍，仍不願尋求專業人士的支援。
當父母拒絕他人或社會的協助時，無疑是將自己與孩子孤立在無人島上。在孩子的成長過程，有些是父母能提供的，但也有些是父母無法給予的。當父母遇到棘手的教養問題時，請父母一定要向外尋求協助，可以單方面的搜尋網路資訊、閱讀教養書籍、參與親子教養線上課程，也可以是尋求專業人士，進行一對一的親職諮詢或一對多的親子諮商。
當父母只知埋頭苦幹時，父母與孩子就會成為一道密不透風的牆，難以與外界取得聯繫。作為父母，我們要能做出良好的示範，持續與社會產生正向連結，讓孩子有學習與模仿的機會，未來孩子才能更好地融入社會。因此，父母要避免自我孤立，才不會讓孩子也跟著一起打結而與社會脫節。
中斷連結，是為了更緊密的連結
與孩子產生連結的方式中，「身體接觸」是最有感、最簡單的方式。在嬰幼兒時期，父母可以多給予按摩，讓孩子感受到你的善意，父母也可以多擁抱孩子，讓孩子感受到你的愛意，這些都是自然且深刻的身體接觸方式。
在莃莃還是嬰兒時，我會刻意多擁抱她。隨著她逐漸長大，有了自己的主見，我會提醒自己無論多生氣，都別拒絕她的擁抱邀請，以及無論我如何渴望擁抱，都要遵從她的意願。我希望能讓她理解，她擁有自己身體的自主權，可以依據自己的意願與他人進行身體接觸。
就像有次，我詢問她：「媽媽可以抱抱你嗎？」她竟然果斷回答說：「不行！」正當我感到挫折，沒想到這麼快就迎來孩子不願擁抱的時刻。她又說：「媽媽，你應該要嘟嘴啊！」我本來不願嘟嘴，但她卻十分堅持，我只好嘟起嘴巴，看看她到底在耍什麼把戲？
後來，我經歷好幾次類似的互動，我才理解她並非不想擁抱，而是想製造「中斷連結」的狀態，好讓我們「重新連結」時更有感。就像是夫妻吵架，當對方開始放軟、道歉時，你仍不願接受道歉，並採取冷淡的態度，拒絕與對方的示好。有時候，我們並非再也不要與對方和好，而是想讓對方明白，自己受到很大的傷害。說穿了，就是為了更親密的靠近，才拒絕接受道歉。
在孩子哭鬧時，也會出現這樣的矛盾狀態。當你想去擁抱他時，他會把你推開，但當你因此離開時，他又會把你拉住、不願讓你離開。父母會感到矛盾與挫折，究竟要給孩子擁抱，還是暫離現場，讓他獨自冷靜。請父母提醒自己，孩子並非不願意與你連結，只是有些情緒還過不去，不知如何向你表達。
此時的他，非常需要你的協助，因為他很想與你連結，但找不到適合的方式與狀態。在一次又一次的斷裂裡，找到重新連結的方式在教養的過程當中，親子間必然會因為立場不同而產生衝突。不知你都是如何與孩子和好的呢？有沒有屬於你們親子之間獨特的和好方式呢？在我們家和好的方式，就是張開雙手擁抱彼此。
父母盡量避免說這些話
在「衝突之後」與「和好之前」的期間，對父母與孩子來說，都是非常挫折與難熬的時光。此時，父母要做的就是堅持連結，去理解與反映孩子的情緒，讓孩子知道你正在努力與他建立連結，例如：「我知道你現在很難過。」「我知道你現在很不想吃藥。」這能讓孩子知道你們是隊友，而不是敵人。
同時，父母要盡量避免自己說出「我不愛你了！」「給我出去，你不是我的小孩！」或「我討厭你！」之類中斷連結的語言。另外，有些孩子會為了取得連結，而採取不恰當的身體接觸。當孩子情緒失控而大打出手時，父母需要確保自己與孩子的安全，並避免對孩子動粗，以及不斷嘗試與孩子產生連結。
一定要先同理孩子的心情，再處理孩子的問題。因為在育兒的過程中，從來都不是孩子要走進父母的心，而是父母要走進孩子的心，因此父母要用孩子想要的方式，創造連結的感受。當父母願意走進孩子的心時，孩子就能獲得充分的愛與理解，進而安心地走出自己的世界，與外界產生正向的連結。
（本文摘自／讓孩子成為自己人生的玩家：透過遊戲和陪伴養出內心強大的孩子／橙實文化）
