總是第一個吃完飯？小心失智提早來！4種用餐習慣養出抗老腦
和親朋好友聚餐，你總是那個全場第一個「完食」嗎？這個看似無害的習慣，其實可能正在悄悄霸凌你的血管與大腦！隨著高齡化浪潮席捲全球，預防失智症已是全民必修課。日本腦神經外科醫師石川久提醒，護腦的核心策略不在於尋找神奇補藥，而是從日常飲食著手「保護血管」。吃得慢、吃得對，比你想像中重要得多。
和親朋好友聚餐總是第一個完食嗎？這個看似無害的小習慣，其實可能正在悄悄傷害你的血管與大腦！隨著高齡化浪潮席捲全球，失智症已是所有人共同面臨的健康難題。日本腦神經外科醫師石川久提醒，預防失智的核心策略不在尋找神奇補藥，而是從日常飲食著手「保護血管」，吃得慢、吃得對，比你想像中重要得多。
吃飯速度決定大腦壽命？飯後「血糖峰值」長期傷害血管
當大家還在聊天夾菜，你已經準備盛第二碗飯了？石川久醫師提醒，吃太快不只是容易變胖，更是讓血糖失控、加速失智風險的隱形殺手。
關鍵在於，人體的飽足感訊號不是撐大的胃，而是來自大腦下達「可以放下筷子」的訊號，又因為傳遞訊號需要時間，若吃飯速度太快，大腦根本還來不及反應，你已經不知不覺多吃了好幾口，不光導致熱量超標，也會讓血糖急遽飆升後又驟降，形成危險的「血糖峰值」。長期下來，這種劇烈波動將嚴重損害血管健康，加重失智風險。
血糖波動為何最傷大腦？腦外科醫解析2關鍵越吃越危險
因此，石川久醫師強調，「細嚼慢嚥」是最簡單實際的護腦飲食技巧，能有效控制血糖，為大腦築起防護網。雖然醫學界仍在釐清所有細節，但「高血糖」已被多項研究證實是失智症的重量級危險因子。日本久山町長達數十年的追蹤研究顯示，糖尿病患者罹患失智症的機率，甚至比一般人高出近1.74倍！
飯後血糖劇烈波動造成的「血糖峰值」，之所以可能是失智的隱形推手，主要與兩大機制有關：
1. 「糖化」攻擊細胞，加速腦部老化
當血糖過高，多餘糖分會像黏膠一樣與蛋白質、脂肪結合產生「糖化終產物（AGEs）」，研究發現這種AGEs會促使毒性高的「β類澱粉蛋白」堆積於腦內，毒害神經細胞。阿茲海默症患者前額葉的AGEs含量，甚至比一般人高出3倍以上！這些物質是血管與器官老化元凶之一，引發慢性發炎且提高罹病風險。
2. 胰島素酵素「分身乏術」，無暇清理大腦垃圾
另一關鍵在於資源不足！石川久醫師解釋，人體內有一種酵素，負責處理胰島素，也負責分解大腦中β類澱粉蛋白。當飯後血糖飆升，身體被迫大量分泌胰島素來救火、降血糖，這時候酵素得全力處理胰島素，根本沒時間顧及β類澱粉蛋白的清除，結果就是大腦垃圾越堆越多，進一步推向失智風險。
防失智必遠離糖化！4招改變飲食穩定飯後血糖
想讓大腦維持敏銳健康到老，首要任務是穩定飯後血糖。不需要極端節食，只要微調習慣即可，石川久醫師提出四大原則能幫助達成：
【穩定飯後血糖4原則】
慢慢咀嚼而不是暴飲暴食：有意識地避免吃太快，細嚼慢嚥才是王道。
猶豫就停筷而不是再一口：腦中閃過「要不要再吃一口？」的念頭時，別猶豫了，直接果斷放下筷子吧。
少吃一口飯而不是再添一碗：每餐刻意留下一口白飯不吃。光是「少吃一口白飯」就能減少約30大卡，一天下來減少近百大卡。
進食有順序而不是先扒飯：先吃富含膳食纖維的蔬菜，為腸胃鋪上一層防護網，接著吃蛋白質，利用油脂延緩消化，最後才吃澱粉。這樣能有效減緩糖分進入血液的速度，避免血糖像火箭一樣衝高。
為日常飲食小小的改變開始，身體也會給你巨大的回饋。石川久醫師舉例，如果能改掉「再來一碗」的習慣，每餐甚至能少掉150大卡。乍看微小的熱量赤字，累積起來卻能大幅降低澱粉攝取，穩定飯後血糖效果顯著。
如果覺得白飯單吃太淒涼？我們還可以參考營養學博士吳映蓉的好方法！她會把蔬菜與蛋白質混在一起吃，並刻意留一小口肉類最後配飯，既滿足味蕾又不會一次攝取過量澱粉。最重要的是，比起嚴格計算順序，真正重要的是「放慢速度」，若一餐五分鐘就吃完，再完美的進食順序也派不上用場了喔！
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
給錢也不吃！治病20年心臟醫點名「這9樣危險食物」他絕不碰 多走路年省7千元醫藥費！83歲博士走出4大奇蹟防胖又防失智
其他人也在看
2025十大網友不會念的字！亘、泵、翟注音是什麼你知道嗎？第一名跟啦啦隊女神有關
2025十大網友不會念的字，你覺得是哪些字上榜呢？中文博大精深，許多長得很像的字，念法並不一樣；還有破音字等情形，常常搞得網友們霧煞煞。Yahoo新聞編輯室盤點2025 Yahoo網友熱搜十大不會念的字，一起來看看你認識幾個吧！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 21 小時前 ・ 72
小煜婚變內幕／小煜婚變遭疑愛玩越界 前妻「黑底白字」發聲了
本刊報導小煜（楊奇煜）婚變內幕之後，他的前妻言言對此以黑底白字配上雙手合十圖案寫下：「謝謝大家的關心，我很感謝。」並表示因收到太多私訊，會再慢慢回覆；小煜的經紀人則針對他疑似愛玩越界、導致婚變的傳言表示：「不予回應。」鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 6
每天健走萬步也沒用？醫點破「不易失智」的人兩項意外共同點
會不會罹患失智症是否只能聽天由命、與遺傳擺脫不了關係？根據日媒Livedoor報導，綜合診療專科醫師舛森悠近日在YouTube頻道「醫療大學」中指出，失智症並非無法預防。舛森醫師在影片中引用國際權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）於2020年公開的研究報告指出，導致失智症的原因裡，約有40%來自可調整的生活型態，而非先天遺傳。這項發現讓失智症逐漸成為「可經由介入延緩或預防的疾病」。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
變得不像自己 失智警訊要注意
根據衛福部統計，我國失智人口已突破35萬人，而花蓮縣的失智症確診率更是高居全國之冠。門諾醫院提醒，失智症是漸進式且不可逆的疾病，退化時間也有個別化差異，只要發現親友「與過去的自己不一樣」，就可能是警訊國立教育廣播電台 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
來一客鮮蝦排第2！台灣泡麵熱銷TOP10出爐 網激推「這碗很厲害」
家樂福在歲末公布《2025年度國產泡麵排行榜》，由「三大國民經典」穩坐年度前3名，另外「來一客辛辣香菇」上架未滿1年，就以黑馬之姿衝進第9名，被網友封為「這碗泡麵很厲害」的新世代代表。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 116
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 20 小時前 ・ 268
流感疫情升溫！雲林23人死於重症 醫示警3典型症狀：出現要及早快篩
隨著氣溫下降，國內呼吸道疾病病例逐漸增加。據疾病管制署預估，流感疫情將於12月中旬明顯升高，預計在農曆春節前後達到高峰。而雲林縣截至11月底已出現92例流感重症確診、23例死亡，其中65歲以上且未接種疫苗者占多數。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
25年來首擴編！國安基金「銀彈」拚兆元 但保留這一限制
立法院財政委員會明（10）日將審查《國家金融安定基金設置及管理條例》修正草案，民進黨立委郭國文、李坤城提案，將國安基金可運用資金總額由現行5,000億元提高至1兆元，同時刪除向金融機構及政府四大基金借款上限。對此，國安基金今（9）日提交書面報告表態「原則尊重」，並指出，提高規模有助強化護盤能量、穩定市場，但建議向四大基金的借款仍維持3,000億元上限，公股銀行借款上限則可調高至7,000億元。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 24
重大發現！「1事」降低45%失智風險：現在開始就有用
失智症議題為人關注。運動與健康呈強正相關，從心腦血管、代謝、認知、癌症輔助療效，特別在失智症預防上，運動被視為降低風險的生活型態方式。今年甫出爐的研究發現，中年運動能有效預防失智症，晚年運動更有效。「因此，運動防失智，永遠不會太晚，現在開始就有效！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
零售業月入10萬元也走人 都因「這原因」撐不下去
1111人力銀行針對零售業徵才現況調查顯示，由於年輕人對零售業興趣下滑，轉往其他產業，以及少子化導致應徵人數減少」，零售...聯合新聞網 ・ 19 小時前 ・ 98
水冷散熱商機大爆發！這「散熱大廠」11月營收年增141%...連續10月創高 訂單能見度至2028年
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器規格全面升級、終端需求不墜，帶動水冷散熱需求強勁，市場預估，明（2026）年散熱產品、風扇、機箱等業務動能...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
快訊／棒棒堂小煜宣布離婚！ 「結束與護理師愛妻5年婚」聲明一次看
棒棒堂小煜和圈外護理師太太言言結婚5年，兩人育有2孩，過去十分恩愛，小煜曾在宣布婚訊時甜蜜透過社群帳號向老婆告白：「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後，我是她的人，她是我的女王」，沒想到今（8日）無預警宣布離婚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
小煜離婚 阿緯以股市上漲322.89點作收預告「東區煜哥即將復出」
棒棒堂的 「小煜」楊奇煜今（8）日無預警的宣布和結婚5年的老婆言言離婚，他的好兄弟威廉、阿緯早就知道他離婚，威廉透露小煜心情很ok，就是專心照顧小孩；阿緯則以今天的股市加權指數開高走高，終場上漲322.89點，以28303.78點作收，表示市場樂觀情緒高漲，東區煜哥即將復出，鼓勵兄弟往前看。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
藍莓抗發炎、護腸道！醫師教你正確清洗保留營養又去農藥
藍莓小小一顆，卻含有豐富花青素、膳食纖維與維生素，是抗氧化、抗發炎、護腸道的超級水果。不過市售藍莓可能有少量農藥或化學殘留，營養功能醫學醫師劉博仁教你用正確方法清洗，不但能去掉化學殘留又保留果實口感。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 1
腿麻以為椎間盤突出！她進一步檢查嚇壞 竟是「1保健品」攝取過量中毒
中醫師徐國峰近日分享一名女性患者案例，指出對方因臀部到大小腿間持續麻痛，起床甚至覺得腳像踩在玻璃碎片上，本來以為是足底筋膜炎或椎間盤突出，沒想到進一步檢查發現，竟是Vit B6（維生素B6）攝取過量中毒。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 1
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 23 小時前 ・ 1
醫大推「3護腎黑色食物」 黑豆和黑芝麻竟是營養炸彈
洪永祥指出，民眾若出現如早晨臉部浮腫、腰酸背痛、夜尿頻繁、四肢抽筋或掉髮增多等症狀，應警覺可能與腎功能退化有關。傳統中醫認為黑色對應五行中的「水」，與腎臟相符，因此主張攝取黑色食物可補腎。洪永祥強調，黑豆和黑芝麻雖被視為補腎聖品，實則為高磷、高鉀的「營養...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 發起對話