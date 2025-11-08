總是被貓咪「呼嚕聲」給融化？其實這些聲音象徵著許多情緒！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是不是也常被貓咪那柔和的「呼嚕呼嚕」聲融化？每當牠趴在你腿上發出這種聲音時，總讓人感覺被治癒得一塌糊塗，但其實呼嚕聲可不只是「貓咪開心」的象徵而已，貓咪也會在各種情況下發出呼嚕聲，且每一次都有不同的含義，以下為大家整理出幾種常見的情境，帶各位快速了解牠們那神秘又迷人的「呼嚕語言」。

一、表示滿足與幸福

貓咪最常見的呼嚕聲，當然是在感到安全、放鬆與開心時所發出的，當牠們躺在你身邊被撫摸、曬著太陽或準備睡覺時，就會自然地「呼嚕呼嚕」，這是貓咪在表達「我現在好舒服」，也是牠信任你與享受當下的象徵。

二、尋求安慰與安全感

有時候貓咪在緊張、生病或受傷時也會發出呼嚕聲，這並不是因為感到快樂，而是牠們一種自我安撫的方式，呼嚕的振動頻率能讓貓咪穩定情緒、降低焦慮，也可能有助於身體的自我修復，這就像人類在難過時輕輕哼歌一樣，是一種療癒行為。

有些貓咪在想要被摸、被餵食或想引起你注意時，也會邊蹭你邊呼嚕

(示意圖/Pixabay)

三、撒嬌與討愛的訊號

有些貓咪在想要被摸、被餵食或想引起你注意時，也會邊蹭你邊呼嚕，這種「有目的的呼嚕」通常伴隨著眼神交流、尾巴豎起或輕輕喵喵叫，這時候回應牠們幾句、摸摸牠們的頭，會讓貓咪感到更有安全感。

四、貓媽媽與小貓的親密交流

新生小貓從睜眼前就能聽見媽媽的呼嚕聲，這種聲音能幫助牠們感到安心，而媽媽也會透過呼嚕聲讓寶寶知道「一切很安全」，因此呼嚕聲對貓咪來說，不單純的只是情緒表達，更是一種「母性語言」。