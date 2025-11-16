總是裝作很能幹？佛教揭開現代人的「內心代謝症候群」
【健康醫療網／編輯部整理】因為對「辦不到的自己」感到丟臉，所以先扮演「辦得到的自己」吧──這樣的過度修飾正是痛苦的來源。倒不如一開始就坦白表示：「我不擅長○○。」
像這樣打開天窗說亮話，生活也會比較輕鬆。
過度修飾的部分還只有一兩個部分的時候或許還無所謂，最可怕的是過度修飾一個部分後，後續又為了掩飾這一點衍生出新的過度修飾，進而產生惡性循環，甚至會伴隨著不斷膨脹的擔憂與妄想。
「我無法再繼續說謊了。」
「這個謊言遲早會被拆穿吧？」
這會對精神造成多麼大的負擔啊。原本應該找到自己的優勢並加以強化，內心卻會因為這些負擔而衰弱，進而失去尋覓優勢的餘力。
佛教將人類像這樣受困於妄想中的狀態，稱為「執著」。換成比較現代的表達方式，就是「內心的代謝症候群」。
內心代謝失衡 現代人最常忽略的心理健康
如各位所知，代謝症候群指的是因為暴飲暴食、運動量不足等，導致身體裡堆積過多脂肪的狀態。而代謝症候群有時也會侵襲內心。
舉例來說，儘管擁有美滿的工作與家庭，卻無法趕到慶幸，每當看到他人的工作與家庭就會對自己的生活感到不滿意。或是看著別人的高級車與自己的普通車，就會想要換一台「更好的車」。
「我才沒有這樣。」提出否認的你請打開自己的衣櫃，裡面是不是塞滿了對自己來說根本穿不完的衣服，甚至有許多都只是一直放著而已呢？或許還有買了卻徹底忘記的衣服。儘管如此，你應該不會因此覺得「我應該一輩子都不必再買衣服了」。
現代人追求的「更多、更多」總是永無止盡，往好的方面去想就是「很上進」。從某個角度來說，反覆追求「更多、更多」確實是成長的原動力。
但是追根究柢，執著是很痛苦的。
持續追求「更多、更多」，讓人不管獲得什麼都無法感到滿足，同時也無法逃離這個空虛的人生。
治不好心裡的不滿足 佛教的「少欲知足」是最佳處方
內心的代謝症候群與身體的一樣，都是需要治療的──請各位記住這個觀念。
佛教會以「少欲知足」戒除內心的代謝症候群。意思是降低自己的欲望，懂得對自己的人生感到滿足。
釋迦牟尼佛圓寂前最後的教誨《佛遺教經》中，也提過類似的事情，這邊就介紹已經翻譯成白話文的版本：
「知足的人即使過著必須席地而睡的生活，內心仍會安樂幸福。但是不知足的人，即使住在天上宮殿般的地方，仍然無法感到滿足。不知足的人無論多麼富裕，內心都很貧乏。」
對凡事都秉持著感謝的心情，就是通往少欲知足的道路。
學會慶幸當下 內心富足的開始
「這樣已經非常充足，令我感到慶幸。」只要能夠抱持這樣的想法，那麼當下所在的場所與當下這一瞬間起，內心就會變得富足。
我很慶幸現在能夠像這樣工作。
我很慶幸現在能夠像這樣用餐。
我很慶幸自己能夠生存。
保持這樣的狀態，遲早能夠體悟到自己已經在諸法無我的關係性當中，成為「具有功能性的自己」，沒有什麼比這個更值得令人慶幸的了。「辦不到的自己」也是自己的一部分，同時也是無可替代的。當我們能夠這麼想的時候，執著就會慢慢淡化，內心也會逐漸充滿溫暖。
本文來源：《低調安靜做自己》，平安文化出版
生氣讓你失去力量！ 「少林精神」教你重啟內心平靜、化解負面情緒
