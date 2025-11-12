總是覺得運氣不順？主動丟掉這3樣東西，讓生活能量重新開機！

是不是也有過這種時候：做什麼都提不起勁，小狀況不斷，明明沒做什麼卻身心俱疲？想改變卻像陷在泥沼裡，越掙扎越沒力？很多人會選擇更努力工作、拚命社交，想靠外在突破困境，但有時真正該整理的，是自己內在的狀態。當運勢低落、心情沈重時，主動「丟掉」一些東西，比盲目「增加」更有用。生活需要斷捨離，心也一樣。

一、放下對「遺憾」的反覆糾結

許多人半夜總會翻舊帳：「如果當初選另一份工作就好了⋯⋯」這種不斷回頭想的習慣，就像在讓過去吸走你的能量。

有一位阿姨，離婚帶女兒多年，生活穩定也有不錯的工作，但每次聊天都在抱怨前夫，連女兒都受不了：「媽，能不能讓過去過去？」直到那一刻她才發現，自己其實還困在舊傷裡。不斷反芻過去的失落，會讓注意力全卡在懊悔中，沒力氣去過好現在。能量想回來，第一步就是學會放手。

二、丟掉對「完美」的過度執著

完美主義往往是行動最大的阻力。想健身先要買齊裝備、挑好時間，結果永遠停留在準備階段。對多數人而言，完美主義不但讓事沒開始，還先消耗了所有精力。畢竟「完美」本身就是幻覺，沒有人能做到毫無缺點，只會讓自己陷入焦慮與挫折。

試著把焦點放在過程，記得那句話：「先完成，再完美。」行動後再慢慢調整，得到的滿足感會遠勝於追求一個遙不可及的完美結果。

三、遠離讓你內耗的關係

有些人會讓你感到輕鬆、有力量，但也有些關係，讓你耗盡熱情、懷疑自己。像《再見愛人4》裡的葛夕，婚姻裡幾乎被掏空。她為另一半做盡體貼的小事，卻換來冷言冷語與否定，久而久之整個人變得不自信。

這種「情緒吸血」型的關係最該斷開。跟讓你愉快的人在一起，能滋養心情、提升能量；而持續被消耗，只會越陷越深。學會主動篩選人際關係，是照顧自己最關鍵的一步。

心靈空間就像房間，若堆滿雜物，新能量就進不來。定期清空對過去的執念、放下不切實際的標準、遠離讓你疲憊的關係，生活自然會回到正軌，好運也會跟著上門。

