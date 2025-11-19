總有一天輪到你！愈老愈不值錢？中高齡求職10大殘酷困境
財經中心／師瑞德報導
台灣邁入超高齡社會的腳步加快，「延後退休」成為不再遙遠的未來。根據104人力銀行旗下104高年級於2025年11月19日發布的《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》，2025年每月平均有8.2萬名中高齡者主動投遞履歷、尋求工作機會，相較2023年同期每月6.1萬人，短短三年成長幅度高達34%，展現出中高齡族群對繼續參與職場的強烈意願與行動力。
8成中高齡想延退 但近7成企業仍無對策
白皮書進一步指出，80.6%的中高齡員工希望60歲以後仍能持續工作，其中有60.2%更願意等到65歲以後再退休，顯示延後退休並非少數現象，而是整體世代意識的轉變。即便如此，企業在對應制度上的反應仍顯遲緩。調查顯示，34.2%的企業完全沒有針對延退設計任何留任措施，另有34.4%僅以口頭鼓勵代替制度建置，合計68.6%的企業仍缺乏實質延後退休配套，使延退成為員工單方面的期待，無法落實在實際行動中。
104高年級總經理吳麗雪指出，台灣即將進入「超高齡×缺工」的雙重衝擊，企業若未提早建立彈性的延退與回聘制度，恐錯失資深人才再發揮的契機。她舉例，日本與新加坡已有逾兩成的65歲以上人口仍在職場貢獻，企業將「延退＋回聘」視為職涯轉型的一環，提供資深員工在組織中擔任導師、培訓師或專業顧問等角色，不僅延續知識資本，更強化組織韌性與人才永續。
76.6%企業退休規劃缺位 「第二人生」轉軌難
除了延退制度不足外，企業對於員工的退休準備也明顯缺乏支持。根據白皮書，55.6%的企業完全沒有為員工設計退休轉銜機制，另有21%處於尚在規劃階段，代表高達76.6%的企業缺乏具體可執行的退休準備方案。即使少數企業已有制度，提供的內容也相當有限：42.1%提供回聘機會、23.8%給予優於法令的退休條件、21%提供團體年金保險，至於協助員工參與志工、課程學習或社團活動的企業僅佔不到兩成，明顯無法支撐中高齡員工邁向「第二人生」的多元需求。
吳麗雪強調，退休不該只是「離開職場」，而是「轉換角色」，企業若能在員工退休前即提供職涯探索、技能轉換、心理調適與經濟規劃等支持服務，不僅有助於降低人力斷層，也能提升員工對企業的忠誠與認同，打造更具延續性的雇主品牌。
AI浪潮壓境 中高齡面臨「期待與支援落差」
在快速數位轉型的浪潮下，AI能力成為企業評估人才的重要依據，但中高齡族群卻面臨期待與支持之間的落差。根據白皮書，60.7%的企業對「全齡人才」具備AI能力抱有高度期待，但對中高齡的期待卻僅有42.6%，顯示存在明顯落差。雖然46.4%的企業認為AI已是中高齡員工應具備的基本能力，24.7%企業甚至會因此提供更高待遇，但若缺乏實際的學習與轉型支持，中高齡將被排除在數位化職場之外。
實際在培訓資源方面，僅41.5%的企業提供免費AI學習資源、37.9%提供內部訓練或專家分享、20.5%提供外部課程補助，卻有高達31.2%的企業毫無任何AI學習措施。吳麗雪表示，若企業僅停留在「高期待、低支持」的矛盾狀態，將使中高齡陷入數位鴻溝，更可能演變為另類的年齡歧視。
她建議企業應設計針對中高齡特性的學習模式，例如模組化課程、小班教學、實作導向教學等，並鼓勵中高齡將AI學習納入職涯發展規劃，不僅減輕數位焦慮，更能讓他們順利接軌未來職場。
104提供亮點服務 協助中高齡翻轉印象
為了協助中高齡求職者因應市場變化，104高年級推出「嚴選人才亮點服務」，協助求職者找出個人強項、調整履歷、精準配對工作機會，並透過一對一顧問面談，提升面試機會與工作適配度。吳麗雪建議，中高齡可從日常生活中使用的數位工具開始練習與學習，強調自身與時俱進的能力，化解企業對年齡的刻板印象。
更多白皮書內容與中高齡職涯資源，可前往104高年級官網查詢https://104senior50plus.pse.is/8abfmr。
更多三立新聞網報導
資金流向大解密！電動車指數換血 必看5進5退個股
就在本週！鴻海科技日轟動登場！12大亮點搶先一次看
等著賺！43.9億資金停在這 小資定投首選0050之子原因曝光
黃仁勳天花板？輝達財報即將公布 小摩：「4大變數」引爆危機
其他人也在看
法官不信！帶女友回家還傳訊示威 腥夫喊冤：想讓老婆吃醋
新北市1名人夫阿豪（化名），先前將曖昧對象帶回家，還傳送語音訊息給妻子，內容提及「我現在跟我女朋友在一起」等字句，妻子憤而決定提告求償；新北地院板橋簡易庭審理後，判阿豪應賠償5萬元。三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前
最高折6千！回收手機賺折扣 台灣大拚手機回收47萬支
面對氣候變遷挑戰，台灣大哥大再度走在業界前端，攜手環境部資源循環署、臺北科技大學與產業夥伴，完成全台首套針對「行動電話回收及循環服務」的碳足跡產品類別指引（PCR），並於10月29日正式公告。此舉不僅立下台灣電信業循環經濟評估標準，更為後續政策與企業行動提供明確依循。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前
大型百貨再+1 新莊熱度升
[NOWnews今日新聞]宏匯集團宣布，正式布局第二個百貨據點，地點位於機場捷運A3站新北產業園區，基地面積約5,000坪，將結合酒店式公寓與商辦空間，案預計明年暑假動工，2028年啟用。信義房屋在地...今日新聞NOWNEWS ・ 47 分鐘前
台灣打進太空戰！ 國造「鐘雀 1 號」即將升空 搶當低軌通訊先鋒！
由國家太空中心（TASA）主導、創未來科技研發的8U立方衛星「鐘雀1號」（T.MicroSat-1／Bellbird-1），預定於台灣時間11月21日與TASA自製的光學遙測衛星「福衛八號」首顆衛星（FS-8A）共同升空。這是創未來科技首次執行立方衛星任務，主要用於在軌驗證高速寬頻通訊及星間通訊技術，象徵台灣在低軌通訊與太空應用領域邁出關鍵一步，並為未來B5G與6G技術奠定基礎。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
月領4萬文科生不到40歲台北買房、還存下千萬退休金！他親解「如何用股利Cover房貸」
作者小車是一位文科出身的七年級平凡上班族，月薪4萬，存股資歷10年。過去兩年在金融股、ETF實驗之旅中，將資產從475萬增加至713萬元、成長率50.1%，並將年化報酬提高至18.4%，40歲前買到夢想宅。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
荷蘭認輸了? 經濟大臣稱已放棄干預安世半導體 交還公司控制權
[Newtalk新聞] 荷蘭經濟大臣卡雷曼斯今 ( 19 ) 日在社交媒體 X 上發聲明表示，已暫停對安世半導體的干預。 他說 : 「鑒於近期的事態發展，我認為現在是採取建設性步驟的正確時機。」 《彭博社》稱，這意味著安世半導體公司的控制權被交還給其中方所有者。 卡雷曼斯當地時間 13 日曾表示，荷蘭政府代表團將于「下周初」前往中國，尋求解決有關中國企業聞泰科技旗下安世半導體公司的問題。 安世半導體的一名員工走過該公司的無塵室。 圖：翻攝自騰訊網 中國商務部同日表示，安世半導體問題發生以來，中方一直本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，與荷方進行了多輪磋商，並同意荷蘭經濟部派員來華磋商的請求。 荷蘭經濟事務部於今年 9 月底以可能危害荷蘭國家安全、安世半導體內部存在嚴重的治理缺陷為由，援引《商品供應法》直接接管了該公司，並暫停包含張學政在內多位中國籍管理人員的相關工作。查看原文更多Newtalk新聞報導禁日本水產後又凍牛肉磋商! 北京嗆 : 不撤回「台灣有事」將嚴厲堅決反制中日交惡撕破臉! 「台灣有事」北京談判破裂 中國隨即宣佈破獲日本間諜案新頭殼 ・ 5 小時前
網氣炸！籃籃《綜藝大集合》 遭胡瓜襲胸 電視台副總發聲
胡瓜、籃籃日前在雲林錄製《綜藝大集合》示範「投懷送抱」的遊戲關卡時，胡瓜不慎觸碰的籃籃胸部，引起一片批評。繼18日製作單位發聲道歉，民視副總許念台今（19日）也做出回應。中時新聞網 ・ 12 小時前
戰狼媒體人警告高市早苗：敢拜靖國神社 必掀驚濤駭浪
戰狼媒體人警告高市早苗：敢拜靖國神社 必掀驚濤駭浪EBC東森新聞 ・ 13 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 天前
104：員工想延退76.6%企業未執行
[NOWnews今日新聞]104高年級最新發布《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》，揭露中高齡主動應徵人數從2023年每月平均6.1萬人，成長到2025年的8.2萬人，3年成長34%；80...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
AI前景成焦點 輝達財報恐寫史上最大市值震盪
輝達第三季財報於19日美股盤後揭曉，該AI晶片龍頭期權顯示，輝達財報可能引發其高達3,200億美元的市值波動，恐創該公司史上單日市值最大變動紀錄。中時財經即時 ・ 5 小時前
71歲趙雅芝曬近況慶生 完美狀態網呼：凍齡女神！
娛樂中心/尤乃妍報導經典電視劇《新白娘子傳奇》播出至今30年，趙雅芝成為觀眾心目中「永遠的白娘子」，近年來的絕佳狀態也被封為「凍齡女神」。15日她於社群分享歡度71歲生日，曬出一系列粉色露背裝，大露白皙皮膚與緊緻身材，超逆齡狀態讓網友直呼「誰71歲敢穿成這樣！」民視 ・ 12 小時前
台股2天暴跌1200點，準備觸底反彈？專家預告「第5波將至」：有望上看46000點
台股在14日重挫506點後，昨日再度大跌691點，兩個交易日合計跌幅近1200點，引發投資人恐慌。對此，啟發投顧分析師李永年在節目《理財達人秀》指出，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1到2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，甚至46000點。台股上周五（14日）重挫506點，昨（18）日再下跌691點，累計2個交易日共跌近1200點......風傳媒 ・ 9 小時前
荷蘭政府暫停接管，Nexperia 控制權重回中方
荷蘭經濟事務與氣候政策達成 Vincent Karremans 早些時候發佈聲明稱，荷蘭政府已暫停根據《貨物可用性法案》簽發的行政令，中止接管半導體製造商 Nexperia。Yahoo Tech ・ 42 分鐘前
十月底跳槽英特爾 前台積電資深副總"羅唯仁"爆竊密嫌疑
財經中心／楊思敏、董子誠 台北報導今年八月，台積電工程師洩密案，鬧得沸沸揚揚，沒想到又爆出，掌管技術研發的前資深副總"羅唯仁"，退休前指示下屬報告，並影印大量2奈米以下先進製程的機密資料，並在10月底跳槽老東家英特爾，擔任研發副總，引發社會譁然，認為台積電應該要有更嚴格的監管機制。民視財經網 ・ 1 天前
勞發署桃分署職訓助中高齡失業者 銲出職涯薪契機
中高齡勞動者憑藉著豐富的經驗與責任感，成為職場上不可或缺的勞動力；為協助中高齡民眾提升技能、順利再就業，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開辦機械、觀光、機電、建築、資訊、能源等八大職群職訓課程，提供免費訓練、住宿及生活津貼，為中高齡者在訓期間減輕學習負擔。曾為照顧母親而離開職場的吳長明，因缺乏技術且年紀漸長，求職屢屢受挫折，他報名參加銲接職訓學習專業技能後，不僅成功轉職並憑著熟練的技術獲得主管肯定，穩定就業、重拾自信，展現出職訓為中高齡勞動者開創職涯新契機的訓練成果。46歲的吳長明，畢業於基隆某高職的綜合商業科，早年事業穩定，曾任職生物科技公司並被外派國外任職。後因照顧中風母親暫別職場，後續想返回職場，工作職位已被取代。面對中高齡求職的迷茫與不確定性，他仍不氣餒，透過職業訓練重新出發。他得知桃分署提供機械、觀光、機電、建築等多元職訓課程、友善的服務，讓中高齡的他能夠輕鬆的選擇。最終，他考量到銲接技術專業度極高、市場需求穩定，且與他曾深耕多年的機械產業背景相符，便決定藉由專業訓練補足切割及銲接技能。分署的同仁亦主動提供協助，指導他完成報名與職業訓練生活津貼的申請，為他重返學習減少後顧之憂。他台灣好新聞 ・ 1 天前
台積老臣2奈米洩密案 童子賢曝其最大風險
[NOWnews今日新聞]台積電前資深副總羅唯仁近日傳出在離開台積電之前，帶走大量2奈米、A16、A14等先進製程資料，之後於今年10月火速回鍋英特爾老東家。對此，和碩董事長童子賢今（19）日表示，台...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
影印帶走2奈米機密？台積電前高層羅唯仁 傳為美國籍管不到
75歲台積電研發老將羅唯仁退休僅三個月，傳出轉戰英特爾的消息，原先市場評估機率不高，如今出現變化，羅唯仁傳已回鍋英特爾，更被爆出以影印方式帶走2奈米機密，更盛傳由於羅唯仁的美國籍身分，又沒有簽競業條款，很難受到國安法或相關法律限制。中時財經即時 ・ 1 天前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
週六迎小雪！「4生肖」財運大爆發 年底前有機會中大獎
週六（22日）進入小雪，寒氣漸增，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有4生肖不受天冷影響，年底前有機會幸運大爆發，翻轉自己命運。其中屬狗者氣場強，不妨把自己當領導人，用溫和的語氣協調，會讓重要的人靠近你；屬羊者建議多參與聚會，人脈大爆發會為你帶來新機會；屬鼠者適合談論婚嫁，真性情也容易吸引到欣賞你的人；幸運之星則是屬猴的人，貴人會樂意拉你一把，把握曝光率，越高調越容易成功。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前