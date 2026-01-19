總獎金高達30萬元！ 馬祖「藍色創意航線短影音比賽」正式開跑

▲為推廣馬祖觀光魅力，連江縣交通旅遊局主辦的「藍色創意航線短影音比賽」即日起正式開跑，總獎金高達新臺幣30萬元。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／連江縣 報導】為推廣馬祖觀光魅力，連江縣交通旅遊局主辦的「藍色創意航線短影音比賽」即日起正式開跑，總獎金高達新臺幣30萬元，廣邀年滿18歲、不限國籍的影像創作者，以創新視角記錄馬祖獨有的自然景觀與人文風貌，透過影像讓世界看見藍色島嶼的動人故事。

▲廣邀年滿18歲、不限國籍的影像創作者，以創新視角記錄馬祖獨有的自然景觀與人文風貌，透過影像讓世界看見藍色島嶼的動人故事。（圖／記者蘇彩娥攝）

本次競賽採兩階段徵選。第一階段為腳本徵件，即日起至1月31日止，參賽者需提出「四天三夜」的馬祖拍攝行程規劃及短影音創作構想。通過初選者，完成實地拍攝並繳交作品後，最高可獲得新臺幣3萬元拍攝補助，並進一步角逐最終獎項。

▲競賽依拍攝地區與參賽身分分組進行，鼓勵不同背景的創作者，從多元視角詮釋馬祖島嶼之美。（圖／記者蘇彩娥攝）

競賽依拍攝地區與參賽身分分組進行，分為「南／北竿組」與「莒光／東引組」（限非設籍連江縣者），另設「馬祖在地組」（限設籍連江縣者），鼓勵不同背景的創作者，從多元視角詮釋馬祖島嶼之美。主辦單位也特別強調，所有參賽作品須為原創內容，嚴禁使用任何AI生成素材，以確保作品真實呈現馬祖的自然與人文樣貌。

▲藍色創意航線短影音比賽DM。

連江縣交通旅遊局表示，期盼透過本次短影音競賽，吸引更多優秀影像創作者走進馬祖、深入島嶼生活，以創意影像描繪馬祖的藍色航線與文化故事，進一步提升馬祖觀光能見度與國際曝光度。更多活動詳情與報名方式，請至活動報名表單查詢：https://forms.gle/aHxLXJoT3tgRwjH39