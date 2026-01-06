總獎金128億 新年刮刮樂有8個頭獎1200萬

▲迎新年！台灣彩券公司今（6）日推出5款新刮刮樂，其中新年限定「1200萬大吉利」有8個頭獎1200萬元、200個100萬元破紀錄，5款新品總獎項超過1964萬個、總獎金逾128億元。（圖／台灣彩券公司提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣彩券公司今（6）日推出今（115）年度首波5款刮刮樂新品，5款新品總獎項超過1964萬個，總獎金逾128億元，其中只在新年限定發行的「1200萬大吉利」每張售價新台幣1000元，也是同樣面額中頭獎金額最高的遊戲，頭獎1200萬元高達8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%，另外，「五路財神」每張售價500元，頭獎500萬元共有8個。

廣告 廣告

台灣彩券公司表示，每年只在新年限定推出的「1200萬大吉利」每張售價1000元，是面額1000元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，票面上鮮豔亮紅閃爍金色光芒的數字「12000000」格外吸睛，頭獎1200萬元共有8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%。

至於「五路財神」每張售價500元，票面上以滿面笑容的五路財神手持紅包、元寶來賜福，充滿旺財大發的吉兆，頭獎500萬元共有8個，總中獎率40.72%；廣受民眾喜愛的益智延長型遊戲「海底大尋寶」每張售價300元，1000元以上的獎項超過77萬個，頭獎300萬元共有5個，總中獎率36%。

同日上市的還有「大三元」每張售價200元，遊戲名稱與玩法以麻將牌「中、發、白」符號為主題，頭獎200萬元共有7個，總中獎率34%；Q版生肖主題「馬年行大運」每張售價100元，最高獎金5萬元多達150個，總中獎率50.1%，平均每兩張就有一張中獎。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

迎金馬年！台彩春節加碼搶先曝光 大樂透連續19天開獎

苗栗1人獨得1億元大樂透 台彩曝花100元電選中獎

桃園1注獨得大樂透2.17億 台彩曝中獎人只花300元電選中獎