總獎金13.7億 新刮刮樂搶市8個頭獎200萬

▲刮刮樂又有新品，「獎金嘉年華」、「好運強強滾」總獎項超過344萬個，總獎金逾13.7億元，並各有4個頭獎200萬元。（圖／台灣彩券公司提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣彩券公司今（18）日再推出2款刮刮樂新品「獎金嘉年華」與「好運強強滾」，每張售價新台幣200元，總獎項超過344萬個，總獎金逾13.7億元。頭獎200萬元各有4個，總中獎率最高有35%。

台彩指出，新款刮刮樂「獎金嘉年華」結合廣受歡迎「益智延長型」玩法與「中獎就贏錢」的獎項規劃，票面主視覺以繽紛的慶典活動搭配俏皮趣味的馬戲團表演，彷彿置身嘉年華盛會充滿歡樂與驚喜的熱鬧氛圍，若「您的號碼」出現在第1～6局中且對中任一局全數的「幸運號碼」即得該局獎金。

不僅如此，「幸運號碼」中特別提供2個「FREE」符號，每個「FREE」符號視為對中1個號碼，等於直接送出2個號碼，增加對中號碼的機會，最小獎項300元，也就是只要刮中獎金就贏錢，頭獎200萬元共有4個，總中獎率30.1%。

同時上市的刮刮樂還有「好運強強滾」，將台灣隨處可見、受大眾喜愛的火鍋作為遊戲主題，票面以盛裝山珍海味的火鍋為設計，沸騰翻滾的澎湃食材象徵運勢財氣全都強強滾，對獎符號也特別結合食材與財富元素，包含魚板、鮮蝦、螃蟹、元寶等，只要刮出3個相同符號就可依照獎金表獲得對應獎金，刮獎過程趣味滿滿，1000元以上的獎項超過14萬個，頭獎200萬元共有4個，總中獎率35%。

