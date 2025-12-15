總獎金40萬！國中小戶外教育教材開放報名了

▲台南市億載國小漁光分校結合安平古蹟、漁光島與德陽艦園區，發展「優遊安平海洋漁光島」課程，讓學生以探究方式理解海洋文化與地方特色。（圖／教育部）

[NOWnews今日新聞] 教育部國教署今（114）年辦理「國中小戶外教育教材徵集計畫」，提供總獎金新台幣40萬元，鼓勵全國教師與教學團隊研發高品質戶外教育教材，獲選作品將公開出版，供各校推動戶外教育課程使用。本次徵件分為「場域探索組」與「主題課程組」，可跨組報名，個人最高可獲 1 萬元、團體最高可獲 10 萬元，報名至115年1月30日止。

國教署表示，近年持續推動戶外教育，建置全國 300 多處可運用之學習場域，並補助學校規劃多元課程、走讀活動及跨域探究課程。為擴增教材資源量能，今年除持續支持學校辦理學習點活動與優質路線設計外，並透過公開徵件方式邀請教師參與教材開發，使優質教案能更具系統性並擴散至全國校園，提升戶外教育的可近性與可運用性。

廣告 廣告

為協助教師在設計教材時有更多示例可參考，114學年度由10所戶外教育基地學校發展課程模組，透過「社區導向」及「機構導向」兩種類型，示範如何運用在地文化、生態環境與外部資源，發展具特色的戶外學習活動，提升課程品質並累積可供全國採用的課程模式。

在社區導向基地學校方面，彰化縣鹿東國小以「風動鹿仔港—美鹿萬花筒」課程為主軸，由鹿港上元紅文化出發，引導學生走讀九曲巷、探索米食飲食脈絡，培養文化理解與在地認同；臺北市重慶國中則依據基隆河流域生態與大龍峒人文景觀，規劃「綠水重慶」與「穿越大龍峒」課程，帶領學生在自然與人文場域中理解生活環境。

在機構導向基地學校中，台南市億載國小漁光分校結合安平古蹟、漁光島與德陽艦園區，發展「優遊安平海洋漁光島」課程，讓學生以探究方式理解海洋文化與地方特色；新北市三芝國中以「海洋教育」為校訂課程，與獨木舟帆船協會合作，運用北海岸及觀音山場域設計「親海」跨域課程，使學生在真實情境中認識海洋環境、運動安全及永續議題。

國教署強調，本次教材徵件希望在既有課程示例基礎上，匯集更多具系統性、可操作性以及可供校園直接運用的戶外教育教材，協助各校依場域特色與校本需求規劃合適課程，並提升學生情境探究、場域學習、自主學習與問題解決能力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

南台灣最大「紅標米酒」生產地 屏東酒廠獲選為環境教育設施場所

114年度新住民子女教育經費 教師多元文化研習

AI融入技職教育 三民家商勇奪全國唯一高職「卓越獎」