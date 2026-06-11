總獎金660萬！安麗2026追夢計畫啟動 力挺熱血教育者陪孩子圓夢

（記者翁士維／台北報導）在許多偏鄉與資源相對不足的地方，孩子的夢想並沒有比較小，只是通往夢想的路往往更遠。有人想站上全國賽場，有人想讓自己的聲音被聽見，也有人想透過一項技能改變未來。安麗希望工場慈善基金會 2026「小夢想．大志氣」追夢計畫將於 6 月 12 日起正式開放徵件，受理時間至 9 月 17 日中午 12 時截止，將以總獎金新台幣 660 萬元，支持更多願意陪孩子把夢想實踐的熱血教育工作者與公益夥伴。

圖／安麗2026「小夢想．大志氣」追夢計畫_主視覺。（安麗基金會提供）

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在教育現場，總有一群人默默站在孩子身旁。他們可能是一位老師、一位教練、一位社工，或是一位長期投入地方的社區工作者。當孩子對未來感到迷惘時，他們選擇留下來；當孩子準備退縮時，他們選擇再鼓勵一次。安麗希望工場慈善基金會董事長林彥秀表示：「每一個孩子的夢想背後，都需要一群願意陪他往前走的大人。追夢計畫除了提供經費支持，更希望接住教育現場的熱情與創意，讓那些願意為孩子多做一點的人，有機會讓夢想成真。」

聚焦健康成長 讓夢想成為改變的起點

基金會成立至今邁入第 14 年，「小夢想．大志氣」追夢計畫已累計支持 97 件追夢專案，陪伴超過 1.1 萬名青年兒少受益。從運動競技、藝術教育、文化傳承到科技學習，每一件提案背後，都是孩子對未來的一次想像；有些夢想很具體，有些還只是模糊的念頭，但只要有人願意陪他們跨出第一步，就可能成為改變人生方向的開始。

2026 年追夢計畫延續「健康」主題，以「健康身體」、「健康心靈」及「健康社區」三大方向作為徵件核心。林彥秀指出：「追夢不只是一次目標的達成，更是一場身心與品格的鍛鍊。追夢計畫特別擴大『健康』的定義，因為我們深信，孩子在面對挫折時展現的心理韌性，以及與社區建立的深刻連結，才是追夢旅程留給他們最珍貴的禮物。」

圖／新北市立萬里國中擂鼓隊，承載著他們「用雙手敲出未來、站上更大舞台」的炙熱夢想。（安麗基金會提供）

從小小夢想到具體行動 看見教育工作者的陪伴力量

追夢計畫想尋找的，不一定是規模最大的提案，也不一定是準備最完整的團隊，而是那些願意從孩子真實需求出發，陪他們一步一步把想法做出來的大人。2025 年追夢計畫的獲獎團隊，就以不同方式陪孩子長出勇敢追夢的力量。

在新北市立萬里國中，偏鄉孩子常因資源有限而少了幾分自信；校內成立 22 年的擂鼓隊，承載著他們「用雙手敲出未來、站上更大舞台」的炙熱夢想。馮麗慧校長說：「即使升上九年級、面臨會考壓力，孩子仍不願放下鼓棒。四月首場賽事失利墊底後，他們忍著手掌水泡破裂、流血的疼痛持續苦練，兩週後便以原班人馬逆轉奪冠。」在追夢計畫的資源支持下，學校進一步打造「製鼓基地」，實現孩子修鼓、製鼓的職人夢。這項結合在地文化傳承的職人教育，讓孩子從「做中學」凝聚文化認同，也在一次次敲擊與磨練中，看見改變未來的可能。

在新北秀朗國小特教科，莊慧娟老師與團隊為近 230 位特教生打造安心的學習空間，陪伴他們練習表達情緒、理解挫折，也學會與自己的感受好好相處。儘管過程充滿挑戰，孩子的一句：「我覺得現在很幸福，因為不管在哪裡，都有人願意聽我說話。」總能讓團隊重新獲得前進的力量。在安麗追夢基金支持下，學校持續推動情緒教室與自編教材，目前更陪伴孩子研發專屬桌遊，將抽象的情緒轉化為可以理解、表達與互動的內容。這套桌遊如同一部「情緒翻譯機」，協助特教兒少建立自信，也找到面對未來的勇氣。

圖／新北秀朗國小特教科莊慧娟老師與團隊為近 230 位特教生打造安心的學習空間，陪伴他們練習表達情緒、理解挫折。（安麗基金會提供）

2026 追夢計畫啟動徵件 邀請更多人加入追夢行列

2026「小夢想．大志氣」追夢計畫邀請全台各級學校、教師、學生社團、非營利組織及公益團體踴躍提案，共同為高中以下學生打造更多元的學習與成長機會。獲選計畫單一最高可獲得新台幣 150 萬元追夢基金支持，基金會也期望透過總獎金 660 萬元的資源投入，讓更多具創意與社會影響力的教育行動獲得實踐機會。

追夢計畫希望讓更多教育工作者知道，只要提案能幫助孩子拓展視野、建立能力，並回應身體、心靈或社區發展的真實需求，都值得整理成計畫，勇敢送出申請。基金會期待透過追夢計畫，讓更多教育現場的熱情與創意持續發芽，陪伴孩子在人生的重要階段，找到相信自己的力量。

2026「小夢想．大志氣」追夢計畫詳細參賽辦法與報名連結：https://amway.bhuntr.com/tw

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